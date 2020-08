Șeful OMS: Efectele pandemiei de COVID-19 se vor resimți încă zeci de ani

12:00

Oricâte lucruri ai auzi despre un produs sau o soluție, vei avea nevoie de și mai multe informații și motive pentru a face o alegere inteligentă. Unul dintre cele mai bune exemple în acest sens este Microsoft Office 365 de la Moldcell – perfect pentru un mediu business corect, sănătos și performant, disponibil acum într-o […] The post De ce business-ul are nevoie de Microsoft Office 365? appeared first on NewsMaker.