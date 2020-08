Românilor din Moldova li se recomandă votul prin corespondență la alegerile parlamentare din România

10:30

Un bărbat din regiunea Ternopil, Ucraina, s-a infectat pentru a treia oară cu noul coronavirus, a declarat șeful Departamentului de Sănătate Publică regional, Vladimir Bogayçuk. El a subliniat astfel, că situația demonstrează că infectarea o dată nu înseamnă protejarea față de infecțiile viitoare. Potrivit șefului Departamentului de Sănătate, 1.075 de...