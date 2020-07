Istoria „pristroicilor” și de ce sunt încă o problemă „anexată” blocurilor vechi din oraș

17:50

În Finlanda, numărul persoanelor fără adăpost a scăzut brusc. Motivul: țara aplică programul „Locuința, în primul rând". Cei fără case primesc un mic apartament și consiliere – fără nicio precondiție. În acest mod, 4 din 5 persoane afectate revin la o viață stabilă. Crearea și dezvoltarea acestui program sunt mai ieftine pentru autorități decât menținerea […]