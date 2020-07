A fost ratificat acordul cu UE privind asistența macrofinanciară de 100 mln euro

08:40

Relațiile tensionate dintre Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr se datorează unor critici constante care au venit din partea unei componente a Blocului ACUM. Despre aceasta a vorbit președinta PAS Maia Sandu în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4. „Blocul ACUM... The post Maia Sandu, despre relația PAS-Platforma DA: Încrederea se spulberă foarte repede appeared first on Portal de știri.