Mai mulți locuitori din Ștefan Vodă vor primi ajutor de la stat

06:45

Unii consilieri din Consiliul local al sectorului 6 din București sunt împotriva ajutorului alocat Primăriei Chișinău pentru reparația parcului „Alunelul” din capitală. Tot persoane din USR (Uniunea Salvați România), din care fac parte și consilierii, susțin ONG-urile de la noi care, la rândul lor, aduc critici asupra PUZ-urilor făcute de compania ce va oferi servicii pentru municipalitatea de la Chișinău. Cel puțin asta a declarat primarul general Ion Ceban, în cadrul emisiunii „Moldova în Direct” de la Moldova 1.„Iată Planul General Urbanistic. 30 de ani de zile nu i-a păsat nimănui. Ultimul PUG este din 1989 – 1990. În 2007 s-a făcut o tentativă care stă fără folos. Acum când am venit și am spus că aducem bani din România, sunt oamenii gata să ofere servicii, nu să ofere bani ca cineva să îi pună în buzunar, ne dau servicii – arhitecți, oameni care sunt gata să ne ajute cu proiectări. Moscova - același lucru. Moscova și Bucureștiul au găsit limbă comună sub tutela Chișinău Proiect, Direcția Arhitectură și a Primăriei mun. Chișinău, partidele de dreapta au zis că nu au nevoie. Astăzi, este o entitate politică la București, USR, care susține ONG-iștii care critică PUG-ul. El a fost aprobat în sfârșit. Noi putem aproba o strategie pentru Chișinău, singurul oraș, care nu are un astfel de document. Tot astăzi, la Primăria Sectorului 6 a fost aprobat aproape 1 milion de euro, pentru reabilitarea Parcului „Alunelul”, la care deja se lucrează și în câteva luni se dă în exploatare. Cine a votat împotrivă în consiliul din sectorul 6? Aceeași oameni (5 membri USR)”, a declarat Ion Ceban. Planul de acţiuni privind elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Chișinău a fost votat în Consiliul Municipal Chișinău. Costul real de elaborate a PUG-ului ar fi de 17-20 de milioane de lei, bani pe care municipalitatea nu-i are în prezent.Decizia luată va consolida și capacitatea instituției municipale Chișinău-Proiect, deoarece se va lucra în comun cu experții celor două țări.