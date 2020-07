Italia prelungește regimul de carantină pentru persoanelor care vin din România și Bulgaria

10:50

Presedintele Trump a lansat idea de a amina scrutinul din noiembrie, pina cind alegatorii vor putea vota „in conditii normale si in siguranta”, scrie Radio Ruropa Liberă Data alegerilor poate fi modificata insa doar de catre puterea legislativa, nu e prerogativa presedintelui. A fost stabilit de catre Congres, in 1845, ca alegerile sa aiba loc in prima zi de marti de dupa 1 noiembrie. Pentru ca data de anul acesta sa fie modificata de la 3 noiembrie, cum cade acum, este nevoie de un act al Congresului. Trump considera ca votul in absenta este pozitiv, in cazurile in care o […]