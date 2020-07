Bani pentru raioanele Ștefan Vodă, Ialoveni și Rezina. Guvernul a alocat mijloace pentru lichidarea consecințelor ploilor și a unui incendiu

14:50

Primarul capitalei, Ion Ceban, a efectuat o vizită la Stația de Epurare a apelor uzate. Acesta susține că „în luna martie era imposibil de respirat, acum nu există miros”. „Zilnic, de la stație sunt obținute 100 metri cubi și se stochează provizoriu în locurile special amenajate. Acest nămol este deshidratat și dezinfectat, ceea ce nu […] The post „În luna martie era imposibil de respirat, acum nu există miros”. Ion Ceban, despre Stația de Epurare a apelor uzate appeared first on NewsMaker.