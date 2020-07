Ion Ceban supărat pe cetățenii care aruncă gunoiul la nimereală: Este necesar să educăm această cultură – la școală, în familie sau prin amenzi

14:20

Politologul Ian Lisnevschi a menționat că fără reformarea Constituției Republicii Moldova nu putem vorbi despre dezvoltare, democrație, integrare europeană, sau alinierea statului la diplomația țărilor vecine.„În ultima perioadă, nu o dată am observat cum Curtea Constituțională a fost folosită în scopuri și interese politice, fapt ce a provocat scăderea încrederii populației în justiție. Absolut toate partidele și liderii politici trebuie să aibă drept scop principal restabilirea încrederii în Curtea Constituțională, iar acest lucru ar fi posibil doar atunci când vom avea legi care răspund la întrebări și pune puncte după bătălii politice. Dacă R.Moldova vrea să devină un stat dezvoltat, evident, are nevoie de o Constituție evoluată, iar dacă vrea să devină un stat european atunci are nevoie de o constituție echilibrată, care va fi fundamentul politicii interne și externe.