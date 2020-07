Ion Ceban: Grădinițele pot fi deschise doar cu acceptul Comisiei de Sănătate Publică

16:20

Până la redeschiderea grădiniței, Autoritatea Publică Locală sau fondatorul privat, împreună cu directorul, trebuie să asigure buna funcţionalitate a acesteia în condiţiile pandemiei de COVID-19. Mai exact, să efectueze curăţenie generală, deratizare şi dezinfecţia întregului teritoriu şi să asigure cantităţile necesare de săpun lichid, detergenţi și dezinfectanţi, precum şi echipament...