„Părinţii ne ajută să devenim oameni, cărţile să rămânem”. 15 citate mereu actuale despre cărți

17:30

Revistele științifice ale UTM – „Journal of Social Sciences” și „Journal of Engineering Science” – se regăsesc în lista celor 18 care, în baza deciziei Comisiei de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice, instituită din reprezentanții Academiei de Științe din Moldova, Consiliului Rectorilor și Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, au obținut statutul de publicații științifice de profil. Articolul Revistele UTM „Journal of Social Sciences” și „Journal of Engineering Science” au obținut statul de publicații științifice de profil apare prima dată în #diez.