Decizie îngrijorătoare a ONU: Guvernele pot interzice protestele pe motive de sănătate publică

22:30

Primăria Chişinău a repartizat 700 de mii de lei din fondul de rezervă al municipiului Chișinău, pentru serviciile contractate pentru lichidarea incendiului, dar și consecințele acestuia de pe poligonul din com. Țînțăreni. Despre aceasta a anunțat primarul general al capitalei, Ion Ceban în cadrul unei postări pe pagina sa de Facebook. Potrivit edilului, toți membrii Fondului de rezervă prezenți în ședință au votat „Pentru”.„Totodată, am solicitat să fie constituită o comisie specială, ce va monitoriza cum sunt cheltuiți banii, dar și mersul lucrărilor. Tot astăzi, a avut loc Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău, unde s-a constat faptul că în data de 27.07.2020, a avut loc incendierea spontană a deșeurilor menajere solide depozitate la poligonul din com. Țînțăreni”, a declarat primarul.În urma deciziei comisiei, Primăria municipiului Chișinău va efectua o anchetă de serviciu, privind elucidarea cauzelor, ce au adus la apariția incendiului și aprecierea acțiunilor întreprinse și/sau inacțiunilor factorilor de decizie, responsabili de gestionarea poligonului.De precizat că în după amiaza zilei s-a reușit lichidarea focarelor de ardere de pe poligon. La fața locului au fost dislocate 35 de unități speciale din cadrul municipalității și 10 din cadrul IGSU.