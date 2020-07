Alertă meteo! Codul Galben de arșiță și pericol excepțional de incendiu, extins până la 6 august

18:00

Economia mondială se învârte în jurul tehnologiei în aceste momente. Data is the new oil, zice o vorbă, dar asta nu înseamnă că petrolul a dispărut de tot din peisaj. În vremuri de criză, ai crede că toată lumea trebuie să strângă cureaua, însă adevărații câștigători sunt cei care știu unde să-și direcționeze banii pentru ca, la finalul crizei, să aibă cel mai mult de câștigat, scrie Playtech.ro. Care sunt cele mai mari companii listate din lume, vedeți mai jos.