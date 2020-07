Primarul de Chișinău bate alarma: Nerespectarea măsurilor de protecție Covid-19 încetinește procesul de revenire la normal

13:00

Primăria Chișinău a semnat un Acord de colaborare cu Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova. Primarul general Ion Ceban spune că scopul principal al parteneriatului este stabilirea unei colaborări durabile, în vederea promovării oportunităților de dezvoltare a mediului de afaceri din municipiul Chișinău.„Chiar și la întâlnirea pe care am avut-o în primăvara acestui an la București cu reprezentanții mediului de afaceri, am spus că primăria Chișinău este deschisă și că avem o mare oportunitate și podențial de dezvoltare economică”, a declarat edilul.Acordul semnat are mai multe obiective printre care și Dezvoltarea economică locală, îmbunătățirea și promovarea climatului de afaceri la nivel local. Susținerea și promovarea dezvoltării economice în municipiul Chișinău.De asemenea, un obiectiv în acest sens este identificarea și promovarea modelelor europene de prestare a serviciilor și de funcționare a întreprinderilor municipale.Mai mult, se propune atragerea investițiilor în municipiu Chișinău și stabilirea și consolidarea legăturilor între autoritățile locale și potențialii investitori.„Ne propunem să examinăm problemele stringente și să identificăm căi de soluționare a acestora, să consultăm mediul de afaceri, pentru a vedea care sunt obstacolele cu care se confruntă reprezentanţii acestui sector important. Totodată vom lansa proiecte de interes comun, ce ar permite obținerea surselor de finanțare atât locale, cât și internaționale, iar periodic vom organiza în parteneriat seminare și expoziții regionale și internaționale”, a declarat primarul.Ion Ceban a precizat că intenționează promovarea celor mai bune practici de antreprenoriat și de dezvoltare economică locală, să participe la procesul de revizuire a politicii de impozitare/taxare și oferire a expertizei privind eventualul impact asupra mediului de afaceri local.