Alte 9 decese din cauza coronavirusului. Bilanțul victimelor a ajuns la 771

17:10

Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, susține că inițiativa lui Igor Dodon de a crea o comisie pentru reforma constituțională este o simplă acțiune de publicitate electorală și o încercare de a arunca praf în ochi cetățenilor pentru ca ei să nu vorbească de sărăcie sau situația social-economică dezastruoasă din stat. Solicitat de reporterii Deschide.MD să comenteze intenția lui Dodon de a modifica mai multe prevederi din Legea Supremă, fostul șef de stat a menționat că problema constă nu în prevederile Constituției, dar în faptul că demnitarii, inclusiv Igor Dodon, nu le execută. „Anul trecut eu am spus că este nevoie nu de o nouă Constituției, dar să executăm cerințele actualei Constituții. Am adus exemplul mai multor țări în care Legea Spupremă trăiește, fiind elaborată sute de ani în urmă, și aceste țări au succese pe toate dimensiunile și nu are nevoie de o constituție nouă. Modificări, desigur, pot fi făcute, pentru că viața nu stă pe loc, dar noi nu avem nevoie categoric de o nouă Constituție. Republica Moldova are nevoie ca președinții și toți ceilalți demnitari să execute prevederile Constituției, pentru că ei depun jurământul și pun mâna pe Constituție și jură să respecte Constituția și legile țării. Ei sunt responsabili de executarea prevederilor Constituției, dar, cu părere de rău acest lucru nu se întâmplă”, ne-a declarat el. Vladimir Voronin atrage atenția și asupra faptului că această inițiativă vine cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale. „Dodon, înainte de alegerile prezidențiale, va arunca multe propuneri. Nu doar cele necesare și vitale pentru societate, fără care noi nu putem merge înainte. Vreau să vă amintesc că noi 8 ani de zile, având majoritate constituțională, n-am pus mâna pe Constituție, nu am adăugat nicio virgulă, cu excepția unor articole privind statutul autonomiei găgăuze. Mai mult, nimic, chiar dacă au fost multe încercări, inclusiv din partea unor colegi din partid. Noi nu trebuie să facem Constituție pentru Dodon, Voronin, pentru nu știu ce președinte. Constituția trebuie să răspundă cerințelor de dezvoltare a țării și necesităților care sunt înaintate de unicul suveran din statul nostru – cetățeanul, alegătorul... De aceea, Dodon va încerca multe astfel de idei năstrușnice”, susține liderul PCRM. Fostul președinte spune că „Dodon nu a putut demonstra nimic în acești patru ani, nici pe o direcție de dezvoltare a R.Moldova, inclusiv pe tărâmul constituțional”. „În toată această perioadă s-au făcut multe gafe, încălcări, inclusiv din partea lui Dodon. Să pui tu veteranii, cei care au luptat pe Nistru, cu fața în asfalt? Asta ce este? El așa execută Constituția? Dodon trebuie tras la răspundere pentru încălcarea gravă a Constituției, pentru că el a jurat să apere drepturile cetățenilor, dar ce face el? Ne propune o comisie? Consider că această inițiativă este un simplu PR electoral. El trebuie să arunce ceva în societate, să nu vorbească lumea de sărăcie, că ard terenurile agricole, că nu avem relații cu nimeni. Nici cu Ucraina, nici cu România, nici cu Rusia deja nu avem relații”, precizează Vladimir Voronin. Totodată, liderul comuniștilor a vorbit și despre componența Comisiei create de Dodon, menționând că nu crede că persoanelor date le va reuși să elaboreze un document calitativ. „Eu m-am uitat la această comisie. Da nu mai elaborează această comisie nicio Constituție. Scuzați-mă. Cui îi este dat ceva să facă – el face, iar cui nu-i este dat – nu va face niciodată. M-am uitat la componența nominală a acestei comisii. Un grup, format din câțiva oameni din aparatul președintelui, prietenii și apropiații lui. Dacă vor să modifice Constituția, trebuie formată o comisie națională, constituțională cu participarea foștilor președinți ai R.Moldova, foștilor președinți ai Parlamentului, foștilor președinți ai Curții Constituționale. Ei toți să participe la activitatea de elaborare a Constituției”, a punctat el. Amintim că Igor Dodon a semnat Decretul privind crearea unei Comisii pentru reforma constituțională. El a enumerat mai mult lucruri datorită cărora a fost necesară crearea comisiei. Printre aceastea: a) blocajele constituționale din perioada 2014-2020 în relațiile Președinte-Guvern-Parlament; b) problemele traseismului politic, care a dezechilibrat ani la rând funcționalitatea Parlamentului si Guvernului și a distorsionat rezultatele și voința electoratului, expusa în cadrul alegerilor parlamentare din anii 2010, 2014, 2019; c) inițiativele unor forțe politice și obștești privind reducerea numărului de deputati, d) problemele de securitate națională, create de funcționarii de rang înalt cu dubla cetățenie, e) necesitatea introducerii în Constituție a prevederilor privind politica externă echilibrată a statului moldovenesc; f) inițiativele obștești privind oportunitatea omiterii din Constituție a stipulărilor, care prevăd posibilitatea lichidării statului prin intermediul referendumului, g) necesitatea concretizării atribuțiilor si statutului Curții Constituționale, Consiliului Superior al Magistraturii: h) necesitatea redactării și concretizării unor prevederi din Constituție, revizuirii unui set de hotărâri ale Curții Constituționale care au depășit câmpul constituțional și/sau care au depășit limitele de competență constituțională a Curții.