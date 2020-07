„Procuratura nu comentează declarații politice”. Reacția PG la acuzațiile deputatului Iurie Reniță

13:30

În România, în ultimele 24 de ore au fost confirmate 1182 de cazuri noi de coronavirus, după procesarea a 22 049 de teste, informează Digi24. Astfel, bilanțul cazurilor a ajuns la 48 235. Până în prezent, 26 446 de pacienți s-au însănătoșit, iar 2269 de persoane au decedat. În unitățile sanitare de profil, numărul total […] The post Peste o mie de cazuri noi de COVID-19, depistate în România și Ucraina în ultimele 24 de ore. Situația din Rusia appeared first on NewsMaker.