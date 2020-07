Zeci de mercenari ruși, arestați în Belarus. Sunt trupe controlate de „Bucătarul lui Putin”, iar Minskul acuză că au fost trimise să destabilizeze țara

08:50

Luna este in Scorpion si urmeaza sa faca sextil cu Saturn. Vei resimti din plin pasiunea fierbinte a Scorpionului. Spre seara, Luna intra in Sagetator de unde face trigon cu Soarele in Leu, iar atmosfera se schimba. Probabil ca esti destul de epuizat dupa atatea evenimente. Dar trebuie sa revii cu picioarele pe pamant. Rezolva problemele lasate in aer si fa ordine in viata ta. Cand lucrurile vor fi clarificate vei putea merge mai departe.