NM Espresso: despre un mare val de COVID, scandalul despre „președintele Transnistriei” și modificările „pentru miliard”

Un angajat din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fost testat pozitiv cu noul tip de coronavirus, la sfârșitul zilei de ieri, 28 iulie. Din acest motiv, reprezentanții instituției anunță că vor lucra de la distanță pentru o perioadă de 14 zile. „În contextul prevenirii răspândirii a Covid-19 şi asigurării sănătăţii angajaţilor CSM şi […]