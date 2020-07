Pod pictat în Capitală

02:20

Planul de acţiuni privind elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Chișinău a fost votat în Consiliul Municipal Chișinău. • "Astăzi, la CMC am auzit foarte multe dezbateri politice. Am promis locuitorilor că vom avea un Plan Urbanistic General. Eu înțeleg că există frustrări foarte mari a celor care au vândut orașul pe parcele. Au intervenit în centrul istoric. Nu am făcut nicio înțelegere pe sub masă. Data trecută s-a cerut avizul CNA-ului și SIS-ului. Poftim, este avizul...