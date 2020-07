VIDEO | Gunoiștea din Florești arde de cinci zile. Oamenii se sufocă în propriile case

08:40

La Bălți, polițiștii au „împachetat” și au băgat în mașină cu picioarele înainte un bărbat vesel, care cînta și interpreta în acel moment hitul „I believe I can fly”, scrie noi.md Bărbatul nici măcar nu a opus rezistență, dar în mașină nu a vrut să urce. De aceea, oamenii legii au aplicat o măsură care nu dă greș „de mîini, de picioare”. Protestul împotriva acestor măsuri a fost cîntatul. Clientul” a început să strige hit-ul „I believe I can fly”. Videoclipul, publicat pe internet provoacă rîsete și entuziasm – de-ar fi toți cei care încalcă ordinea publiceă atît de buni. […]