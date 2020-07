Supercupa Angliei se va juca la 29 august

15:40

Membrii PSRM se grăbesc să înceapă campania electorală și au început distribuirea de pliante cu realizările lui Igor Dodon în postura sa de președinte al R.Moldova. Acțiunea are loc cu cel puțin două luni de la startul oficial al campaniei electorale pentru alegerea președintelui Republicii Moldova, scrie deschide.md. În pliantele distribuite se anunță victorios că mai multe inițiative sociale și economice „lansate” de Dodon au fost aprobate de Guvern și Parlament. Astfel, liderul informal al PSRM își atribuie următoarele merite: – indexarea pensiilor de două ori pe an și sprijin financiar în valoare de 700 de lei, în fapt o măsura preluată de la Vladimir Plahotniuc care de asemenea a lansat-o înaintea alegerilor din 2019. – dublarea în etape a salariilor medicilor, măsură solicitată de opoziția pro-europeană încă de la începutul pandemiei. – construcția și reabilitarea drumurilor în toate raioanele și localitățile este de asemenea tot o continuare a proiectelor lui Plahotniuc, vestitul ”Drumuri bune”, lansată, de fostul lider al PDM înaintea alegerilor. – susținere pentru agenții economici și agricultori o măsură ce încă nu a fost pusă în practică fiind in faza de promisiuni. Menționăm că redactorul-șef al ziarului „Socialiștii” este deputatul PSRM, Gaik Vartanean, acuzat recent de ambasadorul Azerbaidjanului în R.Moldova, Gudsi Osmanov, că s-ar face vinovat de incidentul de la Ambasada Armeniei din Chișinău unde mai multe persoane de etnie armeană și azeră s-au luat la bătaie. De precizat că potrivit Codului Electoral, agitaţia electorală se admite numai după înregistrarea oficială a concurentului electoral. Amintim că alegerile prezidențiale vor avea loc la data de 1 noiembrie 2020.