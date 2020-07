LIVE // Prezentarea informațiilor actualizate a situației epidemiologice privind infecția COVID-19

15:00

După ce ieri Jurnal.md a relatat despre cazul Marianei Tihonovici din capitală, care a povestit cum avea să-și piardă fetița din cauza că era suspectă la COVID-19, fiind de fapt bolnavă de enteroviroză, o altă mama ne-a scris despre o situație asemănătoare. „Acum o lună și noi am pățit la fel cu copilul care și-a rupt mâna. Am fost purtați o jumătate de noapte, de la Centrul Mamei și Copilului - la Ignatenco din motiv că eu am avut temperatura 37°, fiind suspecți la COVID-19. Dar eu am plâns toa...