Alina Radu: „Investigațiile sunt un produs de lux, necesită mult timp pentru documentare și bani pentru acces la informație”

18:00

Președintele moldovean Igor Dodon a avut o întrevedere, la vila prezidențială de la Condrița, cu liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselski. Printre subiectele discutate a fost libertatea de circulație în zona de securitate, unde partea transnistreană a instalat în luna martie peste 30 de posturi pentru a opri extinderea pandemiei de coronavirus de pe malul drept al Nistrului. Chișinăul consideră aceste posturi ilegale, despre care susține că împiedică cetățenii să se deplaseze liber la muncă, spital ori bancomat. De asemenea, potrivit presei din regiune, au fost abordate subiecte din domeniul bancar, telecomunicații, precum și soarta unor dosare penale catalogate de Tiraspol cu caracter politic.Pe măsură ce pandemiei de coronavirus lua proporții Chișinăul și Tiraspolul s-au acuzat reciproc că ar crea probleme părții adverse, îngrădind accesul liber al cetățenilor, al specialiștilor din sănătate ori transportatorilor care aduc medicamente.S-a ajuns la un moment dat ca Biroul de Reintegrare de la Chișinău să solicite o ședință mediată de observatorii internaționali, ședința nu a avut loc din lipsă de consens. Prin urmare în circa jumătate de an s-au acumulat noi probleme ce își așteaptă rezolvarea, pe lângă cele cu trenă lungă pe care anterior se ajunsese la înțelegeri de principiu. Astăzi, președintele Igor Dodon a recunoscut că pandemia a înghețat practic procesul de reglementare transnistreană.După o întrevedere tête-à-tête, Dodon și Krasnoselski s-au așezat la masa de negocieri împreună cu echipa de consilieri și alți funcționari.Unul dintre punctele de pe agendă a vizat posturile de control pe care Tiraspolul le numește „sanitare” și cu statut „temporar”, care au sarcina să stăvilească răspândirea coronavirusului, posturi instalate de administrația transnistreană în jurul localităților controlate administrativ de Chișinău.În același timp, Chișinăul susține că ar fi existat 37 de puncte de control în 11 localități ce împiedică aproape 50 de mii de oamenii să circule. Nu se poate deplasa la serviciu inclusiv personalul medical care activează în instituții de sub administrația moldoveană, nemaivorbind de cetățeni care vor sau trebuie să ajungă la tratament. În ajun, Igor Dodon a spus că autoritățile moldovene insistă pe scoaterea tuturor posturilor de control care nu fac parte din schema agreată în cadrul Comisiei Unificate de Control.La Condrița au fost prezenți guvernatorul BNM Octavian Armașu și reprezentantul așa-zisei bănci centrale transnistrene Vladislav Tidva. Cei de la Tiraspol susțin că Chișinăul le-ar crea intenționat probleme companiilor transnistrene atunci când derulează operațiuni bancare.Băncile de peste Nistru nu pot primi bani sau face transferuri decât prin intermediul băncilor moldovene, puține aleg instituții financiare din Rusia. Banca centrală a Moldovei spune că acestea sunt regulile în R. Moldova după aplicarea unor norme suplimentare împotriva spălării banilor și terorismului. Nu doar celor din Transnistria li se cer dovezi suplimentare despre sursa provenienței banilor, ci tuturor companiilor rezidente în R. Moldova.Vadim Kransnoselski a menționat că s-a discutat și despre eliberarea cardurilor Visa și Mastercard de către băncile transnistrene.Presa de la Tiraspol a anunțat că o altă temă de discuții a fost zisele dosare penale împotriva unor cinovnici din regiunea secesionistă. Președintele Asociației Promo-LEX, Ion Manole, consideră că un asemenea subiect nu ține de competența președintelui R. Moldova, ci a justiției, fiind promovat insistent de Tiraspol. De ce? Pentru că autoritățile constituționale după anumite incidente deschid dosare penale, iar reprezentanții regiunii transnistrene deși oficial vorbesc despre R. Moldova ca „stat vecin”, au în buzunare acte moldovenești și s-ar putea confrunta cu dificultăți atunci când traversează hotarul.„Nu știu dacă aceste subiecte țin de competența președintelui R. Moldova, or noi avem grupuri de lucru care ar trebui să rezolve, să discute și să găsească soluții pentru astfel de situații. În al doilea rând, atunci când sunt încălcate aceste norme și aceste reguli impuse de către Federația Rusă după 1992 nu ai prea mult ce discuta sau negocia. Aceste posturi trebuie retrase imediat. Dacă se discută prea mult, atunci apare întrebarea ce se discută și de ce se discută atât de mult fără a se rezolva problemele cu care se confruntă oamenii. Din ceea ce am văzut pe site-urile din stânga Nistrului, observăm că agenda este impusă de Tiraspol. Regretăm lipsa de transparență a autorităților constituționale care a devenit o normă”.Unii comentatori politici au sugerat că la întrevederea de la Condrița s-ar fi discutat și despre apropiatul scrutin prezidențial. Turismul electoral cu cetățeni care domiciliază în regiunea de peste Nistru necontrolată de Chișinău a devenit notoriu în urmă cu patru ani, dar mai ales în februarie 2019. Beneficiarul afluxului de voturi ar fi fost partidul președintelui Igor Dodon, afirmă la unison analiști avizați. Transportarea alegătorilor contra unor sume de bani, după cum au recunoscut unii votanți, a ridicat întrebări la capitolul cât de conștientă este alegerea lor. Aceste alegații vor fi vehiculate, susțin aceleași voci, atâta timp cât oficiali de la Chișinău sunt zgârciți în declarații despre procesul de negocieri. Între timp reprezentanții Tirapolului au oferit mai multe informații pe platformele lor media.