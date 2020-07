VIDEO Discuția lui Dodon cu președintele Italiei, filmată și publicată pe rețelele de socializare

15:30

25 de frigidere de laborator și 12 distilatoare de apă au fost procurate și livrate Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Acțiunea face parte din activitățile comune ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și USAID, ca parte a asistenței umanitare și răspuns la pandemia COVID-19. Potrivit Ministerului Sănătății, echipamentele vor fi distribuite tuturor Centrelor de Sănătate