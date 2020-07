Video/Generația 16: despre aspirațiile, obstacolele și așteptările tinerilor de 16 ani

11:00

Ziarul de Gardă împlinește astăzi 16 ani. Timp în care am oferit zeci și sute de știri, investigații și reportaje de calitate. De aniversare, am adunat mai multe mesaje de felicitare din partea citgitorilor noștri. Important, în toți acești ani v-ați convins că nu am avut patroni. Acum avem Patreon, loc unde puteți să ne...