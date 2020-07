26 de ani de la adoptarea de către Parlament a Constituției Republicii Moldova

13:20

„Chiar și la întâlnirea pe care am avut-o în primăvara acestui an la București cu reprezentanții mediului de afaceri, am spus că primăria Chișinău este deschisă și că avem o mare oportunitate și podențial de dezvoltare economică”, a declarat edilul.Acordul semnat are mai multe obiective printre care și Dezvoltarea economică locală, îmbunătățirea și promovarea climatului de afaceri la nivel local. Susținerea și promovarea dezvoltării economice în municipiul Chișinău. De asemenea, un obiectiv în acest sens este identificarea și promovarea modelelor europene de prestare a serviciilor și de funcționare a întreprinderilor municipale. Mai mult, se propune atragerea investițiilor în municipiu Chișinău și stabilirea și consolidarea legăturilor între autoritățile locale și potențialii investitori.