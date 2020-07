Scrisoare deschisă: Adevărul despre situaţia creată la SRL Central House

11:20

”Este clar că toată țara este conștientă de situația gravă în care se află agricultorii, or anul acesta este un an secetos, mai ales în regiunea Ștefan Vodă, Căușeni și, în general, în sudul țării. Este un cataclism natural care a lovit agricultura în primul rând. (...) Totuși, eu remarc faptul că doar prin discuții, prin identificarea soluțiilor se poate de ajuns la un numitor comun. Or, dl, cum îi spune, Slusari, dl Grosu care îndemnau oamenii să blocheze strada. Deci, nu au venit cu soluții”, a spus premierul.Chicu susține că acțiunile de ieri ale opoziției parlamentare este o ”imixtiune grosolană a politicului, care încearcă să speculeze pe probleme”.”Nu se rezolvă așa întrebările. Populismul lansat de alții este mai degrabă un drum, o cale spre nicăieri”, a spus Chicu.Guvernul va aloca 250 de milioane de lei pentru a ajuta agricultorii, care au avut de suferit din cauza secetei.