Guvernul va prelungi prohibiția privind exportul de măști medicale

19:40

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în colaborare cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” organizează în perioada 28-30 iulie, în regim online, Academia de vară pentru bibliotecari. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul „Lectura și universul tehnologiilor digitale”. Acțiunea are ca scop [...] Articolul Academia de vară pentru bibliotecari se desfășoară în regim online apare prima dată în Telegraph Moldova.