„Oamenii pot simți un puternic sentiment de dezamăgire”. Reacția ambasadorului UE după ce Clima a fost numit președinte al Curții de Apel Chișinău

07:00

Luna este in Scorpion, oameni buni! Un moment intens, care te indeamna sa accepti provocarea sa te lupti. Luna este in crestere si poate ca te-ai confruntat cu crize intunecate pana acum. Sentimente profunde au iesit la lumina, dar acum apare momentul potrivit sa aduci claritate, mai multa luciditate in viata ta. De cand nu te-ai mai simtit asa?