Belarus: 11 jurnaliști reținuți în apropierea clădirii KGB

12:00

Premierul Ion Chicu nu exclude că unele restricții care au fost ridicate în contextul pandemiei de COVID-19 ar putea fi reintroduse, din cauza numărului mare de infectări înregistrate în ultima perioadă. Șeful executivului insistă că aeroportul internațional trebuie întors în posesia statului, recunoaște că recuperarea miliardului este anevoioasă și reconfirmă că guvernul ar putea activa până la alegerile prezidențiale.Europa Liberă: Cum luptă guvernarea cu boala numită coronavirus? A crescut numărul celor care s-au infectat până la 23 de mii. E un număr mare? Dacă citim titlurile din presă, arată că Republica Moldova iarăși ar fi în fruntea statelor care sunt cel mai mult afectate de COVID-19.Ion Chicu: „Bucuria unora...”Europa Liberă: Cum luptați cu această pandemie de COVID-19?Ion Chicu: „Dar cum luptăm noi, ca toată societatea, cu această pandemie? Eu cred că în jumătate de an am înțeles că asta nu-i doar preocuparea exclusivă a guvernării. Cel puțin, alte state civilizate au înțeles acest lucru. Or de comportamentul fiecăruia dintre noi depinde ce se întâmplă cu această pandemie. Într-adevăr, la mijloc de iunie noi am avut acele antirecorduri absolute, n-am ajuns la 500, dar eram foarte aproape, după aceasta au urmat 4 săptămâni de trend descendent, cu vreo 40% am coborât față de valorile din mijlocul lui iunie, săptămâna precedentă ne-am pornit iarăși în urcuș, din păcate. Și dacă o să continuăm să fim iresponsabili, mă tem că o să batem și acele antirecorduri din iunie, nu-i exclus acest lucru. De aceea, noi am extins perioada de urgență în sănătate publică și pentru luna august, cel mai rău...”Europa Liberă: Au fost suficiente motive s-o extindeți?Ion Chicu: „Trendurile pe care le vedeți sunt suficiente, dar cel mai mult ne îngrijorează situația din regiune și din lume. Și la vecini, de exemplu, în fiecare zi se înnoiește acest antirecord, în țările europene unde avem mulți cetățeni, pe plan mondial s-a ajuns aproape la 300 de mii de cazuri pe zi, deși în aprilie recordul era 100 de mii. Aceste evoluții ne îngrijorează și pe noi, pentru că cum n-o dai, noi suntem conectați la lumea întreagă și aici deja vorbim despre un răspuns colectiv al umanității împotriva acestei pandemii. În ce măsură fiecare individual ne mobilizăm, noi avem încă rezerve la capitolul responsabilitate. Și aici e și responsabilitatea prim-ministrului, și a deputaților, și nu vă supărați, și a ziariștilor.”Europa Liberă: Citesc deseori pe rețelele de socializare că guvernarea atenționează că nu se permite unui grup mai mare de 50 de persoane să se reunească, dar cică moldovenii au început nunțile, cumetriile, alte ceremonii pe care le au în familie. De ce nu se permite asta și în grădiniță, în școală, acolo unde clasa nu are mai mult de 30 de copii?Ion Chicu: „În ceea ce privește nunți, cumetrii ș.a.m.d., exact la asta mă refeream când spuneam despre responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Dacă noi avem atâta bun-simț în noi ca să invităm la o nuntă pe cineva apropiat nouă cu riscul că va pleca de acolo și în câteva zile poate să dispară, aceasta multe spune despre noi în general ca națiune. Eu nu-mi imaginez, că aveam și eu planificat la sfârșitul lui august să fac nuntă, nu-mi imaginez...”Europa Liberă: Și ați renunțat?Ion Chicu: „Bineînțeles că am renunțat. Cum să mă duc eu la nașul meu, care este în vârstă, să-l invit la nuntă? Omul o să vină, dar eu cum să mă uit la nuntă la dânsul? Doamne ferește dacă se întâmplă cu el ceva peste vreo trei zile, cine o să fie eu după asta? Eu nu înțeleg logica noastră, a oamenilor moldoveni care se avântă în asemenea riscuri. Am informație că ilegal, neformal pe la nu știu ce cafenele se fac petreceri. Este interzis acest lucru prin lege și acei care o încalcă trebuie să fie pedepsiți și material, dar eu cred că și moral trebuie să înțeleagă. Acum vă referiți la grădinițe și școli?”Europa Liberă: Da.Ion Chicu: „Și acolo tot este riscul mare de a se contamina. Dvs. comparați cu nunțile și cumetriile? De ce să mai avem încă un risc suplimentar pentru copii? De aceea, noi înțelegem realitățile, nu-i exclus că de la 1 septembrie va trebui de redeschis și grădinițele, și școlile, dar conform unor protocoale, unor instrucțiuni care nu ne prea plac, dar clare, sanitar-epidemiologice care ar reduce la minimum acest risc. Or, contaminarea unor copii, și avem drept exemplu grădinița deschisă la Iași, bunăoară, care în trei zile după contaminarea copiilor s-a închis. Deci nu este vorba de ceva abstract, utopic, este vorba de realități pe care noi ca ființe umane trebuie să le simțim măcar cu obrazul, dacă acolo unde trebuie să fie creierul nu simțim.”Europa Liberă: Aluzia se făcea că educația e lăsată pe ultimul loc și suferă calitatea educației.Ion Chicu: „Înțelegem că suferă calitatea educației, dar noi avem de ales între viața copilașului și studii. Haideți să punem pe o balanță tot acest lucru, fie o să continuăm pe studii online, care cu mult cedează modelului tradițional, dar când avem de ales între sănătate și chiar viață și calitatea procesului de studii, pentru mine e clar care va fi alegerea. Este evidentă. Cel puțin, mie așa mi se pare ca părinte.”Europa Liberă: Și reprezentanții culturii așteaptă de la Dvs. o soluție. Ce fac ei în continuare?Ion Chicu: „Da, într-adevăr, am avut și proteste. În ultima decizie a Comisiei Naționale de Sănătate Publică se permit de la 1 august și manifestațiile culturale în aer liber, repetițiile deja vor fi permise. Sper că așa, treptat, vom ajunge și la o formulă când va fi permisă activitatea respectivă, dar și aici avem zonă de risc și avem strategia noastră de a deschide treptat unele activități și le vom deschide și pe acestea de cultură.”Europa Liberă: În sistemul sanitar care e situația, care e moralul celor care activează în acest domeniu? Și este adevărat că ar putea să se ajungă la o criză atunci când doctorii ar putea să cedeze, alți angajați din sistem?Ion Chicu: „Noi deja avem sistem medical expus la un regim de muncă infernal de la începutul lunii martie.”Europa Liberă: Dar încărcătura crește...Ion Chicu: „Este o jumătate de an, încărcătura crește. E adevărat, lor acum le este mai ușor, că s-au cam obișnuit în sens că cunosc mai bine această boală, dar fizic deja nu mai pot rezista. Și noi ca societate absolut iresponsabilă credem că sistemul medical este dator pe fiecare dintre noi să ne îngrijească și să ne poarte pe palme doar de atâta că cineva e dator, dar acolo lucrează oameni care sunt extenuați și, la un moment oarecare, ei au să cedeze pur și simplu. De aceea, dacă noi o să tot umplem spitalele, dar noi acum cu asta ne ocupăm, săptămâna trecută am mai deschis un pavilion la „Moldexpo”, acum se deschide Spitalul Municipal „Sfânta Treime”, pentru că nu ajung locuri. Dacă noi credem că asta se întâmplă așa, de la sine și sistemul acesta o să țină până la infinit, noi greșim amarnic. Va fi situația când nu vom încăpea în spitale și putem să dăm vina pe cine dorim, dar cel mai bine să ne gândim și să nu ajungem la această situație.”Europa Liberă: Ce le spuneți celor care activează în domeniul sanitar? Cum să reziste în continuare?Ion Chicu: „În primul rând, trebuie să le mulțumim cu toții ca societate și ca guvern; în al doilea rând, să ne cerem scuze că suntem așa de iresponsabili și nu ne comportăm așa cum ar trebui și în al treilea rând, cu rugămintea să continue eforturile lor supraomenești și să ne acorde suport. În privința dotării, asigurării materiale, inclusiv financiare facem tot ce este posibil, dar rămâne să ne rugăm lor să continue să ne îngrijească și să ne salveze de la moarte.”Europa Liberă: Dar renovări mai pot fi făcute? Bani sunt pentru renovări, pentru echipament?Ion Chicu: „Pentru echipamentul de protecție avem bani rezervați, am angajat și niște credite suplimentare în aceste scopuri. Partea financiară este, eu cred că la capitolul dotare cu echipamente de protecție stăm bine, cu utilaj medical, aici încă este mult de lucru, dar o să procurăm și utilaj. Aici sunt mai multe tipuri de utilaj care sunt anume pentru această boală – și oxigenatoare, și aparate de roentgen, de radiografie portabile, și mai multe elemente. Noi am încheiat un acord cu Banca Consiliului Europei de 70 de milioane de euro, din care 40 de milioane vor fi destinate anume acestor scopuri. Partea de remunerare a muncii lucrătorilor din sistemul medical, cunoașteți că de la 1 septembrie va fi o majorare de 30% a salariilor, pe lângă cea care a fost de la 1 aprilie cu 10%. Sperăm să majorăm și la 1 ianuarie 2021, acesta ne este planul și așa construim bugetul, dar asta nu este suficient pentru sistemul medical care se confruntă cu probleme. În ultimii 30 de ani nu s-a investit, nu a fost reparat capital măcar un spital de atunci, nemaivorbind de construcția unuia nou. Aceasta-i situația în care ne aflăm.”Europa Liberă: Disputa autorități centrale - autorități locale la Orhei s-a soluționat?Ion Chicu: „Nu există dispută între autorități centrale și locale. La Orhei este o filială de partid a unui infractor, care ascultă ordinele lui, nu se supune, în general, legislației Republicii Moldova.”Europa Liberă: Dar nu e stat în stat, dle premier?Ion Chicu: „Nu este stat în stat. Din păcate, legislația noastră este atât de admisibilă în raport cu asemenea manifestări, în afară de amenzi nu poți să le faci nimic. Noi am exclus din legislație răspunderea penală pentru nesupunere și pentru încălcarea flagrantă și repetată a unor norme, inclusiv sanitar-epidemiologice. Avem acest loc unde se aglomerează cetățeni, pe unde-i duc cu autobuze acești infractori, ca să nu le spun încă mai urât, dar poliția în afară de împărțit amenzi nu le poate face nimic absolut. Să sperăm că în toamnă vom veni cu modificări de legislație ca atunci când cineva premeditat pune viața oamenilor în pericol, să stea la pușcărie, dar nu să achite amenzile din miliardul furat, că ei așa fac acum, de aceea avem o situație dificilă la Orhei. Am avut-o și la Bălți, ați văzut comportamentul individului respectiv, imediat peste două săptămâni în tot orașul practic a fost o explozie și focar de cazuri, asta se întâmplă și la Orhei. Din păcate, statul nostru a ajuns la o legislație foarte permisivă din punctul acesta de vedere și trebuie de revăzut, altfel o să ne pierdem.”Europa Liberă: Ziceam că statul este în lista țărilor roșii, așa se împart categoriile acum. Când vor fi deschise hotarele?Ion Chicu: „Deocamdată, hotarele se închid, și nu doar pentru Republica Moldova, și pentru România, și pentru alte state. Nimeni nu poate spune când vor fi redeschise, este clar că vor fi redeschise atunci când pandemia în regiune, în lume și în țară va merge spre scădere și atunci când va fi diminuat numărul de cazuri, deocamdată avem în fiecare zi antirecord în regiune și în lume. Pe acest fond despre redeschiderea hotarelor nu poate fi vorba, și urmăresc în ultima perioadă că tot mai mulți compatrioți de-ai noștri merg peste hotare, au uitat de situația din martie-aprilie și începutul lunii mai când stăteau blocați pe la hotare, când trebuia sunetul prim-ministrului dintr-o țară în alta ca să-i permită unei sau altei persoane. Acum avem cazul în care cetățeni moldoveni câteva zile au stat blocați la hotarul cu Bulgaria, iar noi foarte-foarte superficial ne uităm la aceste lucruri. Haideți să ne abținem de la călătoriile neobligatorii, iar când este o urgență, fie cu avionul, fie altfel, pentru că acest transport terestru creează probleme. Și eu sunt aproape sigur că în perioada următoare, luând în considerare evoluțiile și în România, și în Bulgaria, și în alte țări europene – aceste situații vor fi frecvente.”Europa Liberă: Ce scenarii mai luați în calcul până la finele acestui an, ținând cont de creșterea numărului cetățenilor infectați cu coronavirus?Ion Chicu: „Dacă o să rămânem la statistica pe care o avem ultimele săptămâni – 350 și maximum 400, o să menținem restricțiile pe care le avem, care mai mult sau mai puțin sunt acum acceptabile cu excepția școlii și a grădinițelor, care sper că totuși din septembrie le vom deschide, dar în cazul unei explozii, unei deteriorări semnificative a situației mă tem că va trebui să reinstituim restricțiile pe care le-am avut mai înainte, mai puțin în domeniul economic, pentru că, dacă o să stopăm activitățile economice, o să nimerim în altă criză care este și mai dificilă.”Europa Liberă: Dar și în activitățile economice sunt antrenați tot cetățeni?Ion Chicu: „Bineînțeles, sunt antrenați tot cetățeni, eu mă refeream la restricțiile de alt gen, nu doar economice, aici ar fi iarăși diferite manifestații, eu știu, măsuri culturale, din păcate, la care trebuie să renunțăm în asemenea situații.”Europa Liberă: Alegerile prezidențiale sunt fixate pentru 1 noiembrie. Dacă, așa cum ziceți Dvs., Doamne ferește, crește numărul atunci ar putea să fie anulate, transferate pentru altă dată?Ion Chicu: „Alegerile prezidențiale, într-adevăr, parlamentul a decis că le va desfășura la 1 noiembrie, avem Comisia Electoral Centrală care este responsabilă de organizarea acestor alegeri.”Europa Liberă: Și guvernul rămâne a fi responsabil.Ion Chicu: „Guvernul este responsabil, dar comisia le organizează, aici trebuie să avem clară delimitarea rolurilor. În privința unei posibile amânări a alegerilor, eu nu pot să spun nimic, am văzut deja reacția unora la asemenea scenarii, deși vă amintiți, iată, în Polonia, de exemplu, alegerile prezidențiale planificate inițial pentru 10 mai au fost amânate pentru iulie și n-a căzut cerul, și n-a căzut nimic, pentru că situația pandemică a fost una dificilă. Eu sper să nu ajungem la asemenea situație la noi, or, o amânare de alegeri înseamnă și o mai mare destabilizare politică în Republica Moldova. De aceea nu-mi doresc acest scenariu, dar cu mii de cazuri pe zi, ceea ce nu e exclus, și asta poate să fie, de aceea eu îndemn politicienii la calm, mai ales aceștia care-s foarte vocali și au deja opinie, și știu ce o să facă în caz de amânare, le doresc să-și păstreze sănătatea până atunci, pentru că pandemia îi atacă pe toți.”Europa Liberă: Între timp s-au mai tensionat relațiile între Chișinău și Tiraspol. Mâine, a anunțat președintele, urmează să aibă loc o întrevedere între Igor Dodon și Vadim Krasnoselski. Se poate îmbunătăți această relație între Chișinău și Tiraspol? Ion Chicu: „Conflictul respectiv, problema respectivă are deja o perioadă mai mult de 28 de ani, chiar 28 s-au împlinit zilele trecute și în toată perioada aceasta au fost tot timpul tentative ale autorităților de la Tiraspol de a provoca, de a crea probleme, de a face tot ce e posibil numai să nu fie pace și bine. Ultima perioadă, dacă ne referim la posturile acestea, tot timpul în acești ani au fost încercări de a instala posturi, le scot, iar le instalează.”Europa Liberă: Da, dar instalând aceste posturi, dle premier, ei încearcă să mai obțină încet-încet bucăți din teritoriu ca să și-l subordoneze.Ion Chicu: „Exact. Deci, aceste activități care au început chiar imediat din iulie ‘92 au o strategie foarte clară: să mențină tensionată situația, nicicum să nu mergem spre soluționarea diferendului. Acum, cu această pandemie, au mai găsit un temei că, chipurile, pentru a se proteja, ei au introdus aceste posturi, o parte le-au scos între timp, îmi pare că mai rămân 22.”Europa Liberă: 22 au rămas.Ion Chicu: „Mâine se va discuta scoaterea și acestor posturi care sunt ilegale, ele nu se înscriu nicicum, ei și zic că, de fapt, doar din cauza pandemiei le-au deschis.”Europa Liberă: Pretextul l-au găsit și îl folosesc.Ion Chicu: „Da, dar este clar că noi nu avem de gând să cedăm nimic, pentru că nici n-ai cui ceda, Transnistria este teritoriul Republicii Moldova și nu ai ce ceda cuiva un teritoriu care îi aparține statului Republica Moldova. Altceva e că unii politicieni, exact așa ca și în cazul agricultorilor, încearcă să destabilizeze situația. Ei cred că prin asemenea acțiuni iresponsabile își pavează calea spre putere, dar ei nu-și pavează calea spre putere, ei își pavează calea spre unele posibile situații de destabilizare care nu vor aduce nimănui bine. Acest conflict, oamenii au înțeles încă din iulie ‘92 că pe cale armată nu poate fi soluționat și cine va încerca să meargă pe aceste acțiuni doar va vărsa sânge. Noi nu avem de gând să mergem pe această cale, este formatul de negocieri „5+2”, acolo trebuie să discutăm civilizat și să nu ne dăm la provocări, or anume aceasta doresc autoritățile de acolo.”Europa Liberă: Se zice că și formatul acesta devine ineficient dacă atâta timp se trenează și nu se găsesc soluții la problemă?Ion Chicu: „Acest gen de conflicte sunt de durată, din păcate. Avem exemplul cu Ciprul de Nord și din ’71 sau ’72, dacă nu greșesc, s-a început acest lucru, deci nu se rezolvă peste noapte. Iar toți acei care îs foarte dârji la provocat conflicte, trebuie să se gândească la consecințe. Am văzut și zilele astea, un deputat din parlament și alții merg acolo și incită spiritele. Cu aceste lucruri ei nu la putere o să ajungă, o să ajungă la dezastrul Republicii Moldova.”Europa Liberă: V-ați întâlnit recent cu omologul Dvs. rus. Ați discutat inclusiv chestiunea transnistreană?Ion Chicu: „Cu omologul rus m-am intersectat, mai bine spus, la acest summit în Minsk.”Europa Liberă: La reuniunea CSI.Ion Chicu: „Nu am avut o întrevedere bilaterală, să zicem, standard, așa, conform rigorilor. A fost o discuție, pentru că a fost foarte restrâns timpul, am discutat în linii mari despre acest credit și ne-am înțeles că mergem mai departe, tot spectrul relațiilor moldo-ruse nu a fost posibil de discutat, pentru că, vă spun, a fost agenda foarte-foarte încărcată și limitată.”Europa Liberă: Eu de ce v-am întrebat? Pentru că a fost recent și declarația pe care o făcuse ambasadorul rus la Chișinău, spunând că nu există condiții pentru ca Rusia să-și retragă armata de pe teritoriul Republicii Moldova. V-a surprins această declarație, puteți insista ca Moscova totuși să-și retragă armata?Ion Chicu: „Noi în formatul acesta „5+2” avem mai mulți participanți, fiecare vine cu declarații, cu luări de opinie, inclusiv Rusia, inclusiv alți participanți. Pe teritoriul Republicii Moldova nu trebuie să se afle trupe străine, asta este clar și spre aceasta trebuie să tindem.”Europa Liberă: Din ’92 se spune acest lucru.Ion Chicu: „Noi înțelegem că din ‘92, am mai adus exemple, pot să vă mai aduc alte exemple de asemenea conflicte, să nu credem că la noi s-a oprit toată lumea, uitați-vă și în Georgia, și în alte părți, dar aici noi dacă nu o să fim suficient de înțelepți, diplomați și nu o să acționăm foarte înțelept și rațional, noi riscăm pentru totdeauna să pierdem acest teritoriu. Trebuie să fim înțelepți împreună cu partenerii noștri, să acționăm ca un stat serios și nu unul de acesta care se dă la provocări de doi bani. Deci, noi trebuie să acționăm foarte asumat și responsabil. Armata respectivă, rusă, trebuie să fie retrasă, dar acest lucru ia timp, acest proces, din păcate, ia timp, iar acei care se aruncă cu declarații și cu acțiuni iresponsabile, să-și asume consecințele acestui comportament.”Europa Liberă: Revenim la ceea ce s-a întâmplat în parlament, moțiunea de cenzură. Am auzit acum din culise că s-a ajuns până la aceea ca Dvs. singur să spuneți, atunci când nu era clar cu situația mandatului dlui Gațcan, să spuneți că depuneți mandatul. Așa a fost?Ion Chicu: „Așa, pentru că văd că-i multă discuție aici în urma declarației, pe seama declarației dlui Diacov.”Europa Liberă: Dl Diacov așa a declarat. Ion Chicu: „Deci, dacă vă amintiți, atunci când am mers cu rectificarea, exact în acel moment majoritatea parlamentară a rămas nemajoritate, a rămas cu 50. Pe acest fon era de decis cum mergem cu proiectele acestea - ori le aprobăm în guvern și mergem în parlament, ori mergem cu angajarea de răspundere și atunci parlamentul o să decidă. Fiindcă au rămas mai puțin de 51, am luat decizia că mergem cu angajarea de răspundere, ceea ce presupune demisia guvernului în caz că nu este susținută. Și atunci am spus: nu cade angajarea de răspundere, cade guvernul, eu sunt disponibil la această măsură, ceea ce presupune demisia, dar am spus-o și cu alte ocazii. În asemenea condiții de sine stătător sau din propria inițiativă să las guvernul nu este un pas responsabil, în opinia mea, deci eu n-am de gând să-l fac, dar anume angajarea presupune demisie și am zis că eu îs gata cu acest rezultat, probabil că așa l-a interpretat dl Diacov.”Europa Liberă: Dacă se ajunge să se vină și cu a doua moțiune de cenzură, sunteți pregătit să mai mergeți o dată în parlament?Ion Chicu: „Dna Valentina, bineînțeles, moțiuni pot să fie multe, ați văzut și acea care s-a consumat lunea trecută. Aceasta a fost moțiune de cenzură? Atunci când acei care au semnat nici nu au vrut să dezbată moțiunea, să meargă pe conținutul textului, doar strigat și aruncat cu adidași în orator, asta înseamnă moțiune? Deci, clar că spectacole de acest gen, de prost gust, vor mai fi, dar eu nu vreau ca societatea noastră să mai vadă o dată la televizor ceea ce a văzut luni, pentru că arată o stare absolut dezastruoasă în care a ajuns clasa politică a Republicii Moldova, când o parte bună din deputați se comportă mai rău ca la ușa cortului, cum spunem noi. Eu n-aș vrea să mai trecem prin această experiență, dar în sine moțiunea de cenzură este un exercițiu democratic, fiecare poate să vină, dar trebuie dezbătut civilizat, nu a fost acest lucru. Vor fi moțiuni, vor fi votate, tot conform Constituției; dacă este susținută – guvernul pleacă, dacă nu – rămâne. Asta este situația.”Europa Liberă: Dacă ați rămâne cu interimat, ar fi mai complicat?Ion Chicu: „Interimat înseamnă guvern care nu are nicio împuternicire, în linii mari nu poți aproba nicio hotărâre de guvern cât de cât importantă.”Europa Liberă: Dar ați accepta să rămâneți și pe timpul interimatului astăzi?Ion Chicu: „Nu cred, nu cred că este sensul de rămas, dar iarăși nu aș vrea să anticipez unele lucruri, dar atunci rămâi pur și simplu, vii în birou și ce faci, nu poți lua nicio decizie, care este rolul? Doar să te consideri prim-ministru în fotoliu? Nu este…”Europa Liberă: Dle premier, câți bani s-au întors din furtul miliardului?Ion Chicu: „Din furtul miliardului, dacă să vorbim onest, s-au întors foarte puțini bani. Ceea ce se raporta până în 2019 că s-au întors, aceia au fost bani din activele rămase ale celor trei bănci lichidate, din valorificarea acelor active, îmi pare că era în jur de două miliarde de lei, dacă nu greșesc. S-au întors pe parcursul anului 2019 și îmi pare că în partea a doua a anului 2018 bani din furtul miliardului din realizarea pachetului de acțiuni la Moldindconbank și Moldova-Agroindbank. Iată acei bani, judecând după decizia procurorilor, putem să-i considerăm că sunt deja din furtul miliardului, deci au fost 400 de milioane într-un caz și…”Europa Liberă: Puțin, foarte puțin.Ion Chicu: „Da, mai puțin de un miliard, deci recuperare ca atare din acei bani transferați de criminali în noiembrie 2014 în preajma alegerilor n-au prea fost. S-a vândut sediul Băncii de Economii sau ceva active acolo, dar asta nu înseamnă întoarcerea miliardului.”Europa Liberă: Dar mai sperați că totuși se vor putea recupera cel puțin anumite sume?Ion Chicu: „A fost încheiat un acord cu autoritățile letone pentru a crea un grup de investigație comun și eu sper, pentru că banii îs acolo, deci sper că acest grup va putea urmări acești bani. Și asta, din păcate, este de durată. Eu nu pot spune exact ce sumă poate fi recuperată, eu știu că și pe loc sunt bani furați, de acolo sunt pe loc bani, sper că o parte vor fi recuperați, dar acum este cel mai important ca acei făptași care au făcut acest lucru, mulți sunt în parlament, apropo, să plătească…”Europa Liberă: Mulți? Câți?Ion Chicu: „Nu o să-i număr acum, dar eu m-am referit de fiecare dată la cei care au participat.”Europa Liberă: Fruntașii Partidului „Șor” spun că s-ar putea Ilan Șor să revină în Republica Moldova și vor fi mari surprize. Ion Chicu: „Îl așteptăm, am înțeles că e pregătită și camera la nr. 13, tot este, va fi primit cu toate atributele necesare în asemenea cazuri.”Europa Liberă: Procurorul general a anunțat că Vladimir Plahotniuc este unul din principalii beneficiari ai furtului miliardului. Între timp, Interpolul a anunțat decizia că el nu mai este căutat. V-ați așteptat la o asemenea întorsătură?Ion Chicu: „Eu nu m-am așteptat la asemenea întorsătură și nici nu mi-am creat mari iluzii, pentru că ține exclusiv de competența Procuraturii Generale. Ei urmează să primească de la Interpol care a fost raționamentul neincluderii în lista respectivă, după aceasta vor acționa în consecință. Eu nu intru în detaliile respective, că nu ține de competența guvernului și încă o dată, imixtiunea guvernului în trebuirile procuraturii sau justiției este exact lucrul pe care niciodată nu ni l-am dorit. Acum nu știu de ce se cere acest lucru, se cere să intervină guvernul pe lângă procuratură să oprească nu știu ce investigație sau alta. Nu așteptați asta de la guvernul nostru, noi nu vom face acest lucru, pentru că risc ca Stoianoglo într-o zi să vină să mă aresteze pe mine, dacă o să fac acest lucru. De aceea nu trebuie să facem acest lucru.”Europa Liberă: Dvs. ați spus acum că o celulă pentru Ilan Șor e pregătită, dar pentru Vladimir Plahotniuc?Ion Chicu: „Dacă este dosar deschis în Republica Moldova pentru orișicare persoană, inclusiv Plahotniuc, Șor sau cine o fi acolo, respectiv, când vine în Republica Moldova în urma deciziei instanței fie de reținere, fie control judiciar, nu știu, multe pot să fie, va avea tratamentul respectiv.”Europa Liberă: Ați vorbit că Aeroportul Internațional Chișinău va reajunge în posesia statului, pe de altă parte, am înțeles că v-ați grăbit cu această declarație, pentru că s-ar putea statul Republica Moldova să piardă o sumă frumușică într-un litigiu.Ion Chicu: „Nu ați înțeles corect, noi nu ne-am grăbit cu acest lucru, deci tot ce se întâmplă pe aceste speculații, că s-au adresat la arbitraj, este o încercare de a antrena Republica Moldova iarăși în litigii. Vă spun care au fost pașii guvernului: conform acordului de concesiune, contractului respectiv, Avia Invest trebuia să îndeplinească niște obligațiuni, două etape de investiții, în primul rând, investiții, ei nu le-au îndeplinit. În aceste condiții, Agenția Proprietății Publice a așteptat termenul respectiv, a notificat-o de câteva ori: îndeplinește, stimate investitor, îndeplinește, că altfel va intra în vigoare punctul respectiv din contract. Iată că la 8, îmi pare că, iulie au fost depășiți toți termenii pentru acest „investitor” să-și îndeplinească obligațiunile. Nu le-a îndeplinit și, conform acordului sau contractului respectiv, APP i-a notificat despre rezilierea contractului, exact contractului respectiv. Acum, Avia Invest are 180 de zile ca să transmită înapoi Agenției Proprietății Publice aeroportul și toate activele care sunt. Înțeleg că Avia Invest, bineînțeles, face show cu susținerea, apropo, a unor deputați din Blocul ACUM, ceea ce e foarte straniu, face show-uri că nu știu ce acolo, e presiune, dar dați, argumentați de ce nu este conform contractului. Ei în 180 de zile pot să se adreseze în instanță sau pot să transmită bunurile. Ce se va întâmpla peste 180 de zile, dacă ei nu fac acest lucru, vor fi următorii pași: Agenția Proprietății Publice se va adresa în instanță cu cererea să impună Avia Invest-ul să întoarcă activele, asta-i procedură civilizată și normală. Mai departe, avem speculații ca și în jurul oricărui fapt în Republica Moldova. Noi am acționat strict în conformitate cu contractul. Apropo, cum am acționat, vă amintiți, la 30 aprilie când au fost blocate conturile Avia Invest, pentru că nu au achitat datoriile? Au făcut gălăgie, nu știu ce, dar repejor, într-o săptămână, au găsit 30 de milioane și au achitat.”Europa Liberă: Da, au achitat imediat acele restanțe.Ion Chicu: „Dar câtă gălăgie făceau că nu-i legitim... Dacă nu era legitim, nu erau să achite. De aceea, aici trebuie să fim calmi, mai puțin să declarăm și să acționăm.”Europa Liberă: Dar Dvs. ați discutat cu investitorul?Ion Chicu: „Eu n-am discutat, pentru că nu am ce discuta. Este Agenția Proprietății Publice care are relațiile cu toți agenții economici, care fie au privatizat, fie au luat în concesiune. Eu ce să discut cu ei?”Europa Liberă: Ceea ce vi se reproșează Dvs., că prea timid luptați cu schemele, schemele de contrabandă, schemele care s-au încetățenit, au dispărut, iar au reapărut. Câte scheme ar mai exista acolo?Ion Chicu: „Noi luptăm timid sau declarăm puțin la capitolul scheme? Haideți să facem o comparație: vara trecută, vă amintiți, cuvântul schemă deja înlocuia cele mai des utilizate cuvinte, lupta cu schemele. Am văzut anul trecut pe parcursul a cinci luni măcar cu un leu să crească veniturile la buget? Nu am văzut. Dar ați văzut primele două luni anul acesta cu cât au crescut veniturile la vamă? Cu 27%. Pentru mine acesta este un indicator că scad schemele. Deci, lupta cu schemele trebuie să se materializeze în ceva, nu în declarații, fie în oameni condamnați, fie în venituri la buget. Mie îmi pare că la buget noi avem venituri, asta-i. Că sunt rezerve, cu siguranță sunt și contrabandă, iată vedeți acum, vama cam o dată în zi sau în săptămână prinde mulți de aceștia care…”Europa Liberă: Asta ceea ce se declară, dar ceea ce nu se declară?Ion Chicu: „Ce nu se declară, bineînțeles este și nimeni nu a spus că a fost eradicat acest proces definitiv, dar haideți să ne uităm după cifre și să facem concluziile respective. Încă o dată: eu nu o să ies în fiecare zi de trei ori la televizor să zic că lupt cu schemele, cu schemele se luptă tacit și fără vorbă multă.”Europa Liberă: Ne-am apropiat de final foarte repede, altădată ați spus că v-ați asumat mandatul până la alegerile prezidențiale. Astăzi ce ne spuneți?Ion Chicu: „Exact până la alegerile prezidențiale, mai departe vedem. Acest mandat este până la alegerile prezidențiale.”Europa Liberă: Dar faptul că vi se spune că Dvs. bateți cărărușa pentru Igor Dodon să obțină al doilea mandat?Ion Chicu: „Dar cum mă bat eu dacă guvernul acesta e compromis, e catastrofă, unde-i logica? Iată noi, guvernul acesta, prin performanța sa…”Europa Liberă: Dar reușește să bătătorească acest drum pentru prezidențiale pentru al doilea mandat?Ion Chicu: „Haideți să conectăm logica, dacă guvernu-i prost, cum poate să-i ajute omului care l-a înaintat sau care susține acest guvern? Eu nu înțeleg logica asta nicicum. Prin definiție, orice succes sau insucces al guvernului cumva este atribuit și majorității parlamentare care îl susține, da? Dacă-i bun guvernul – au de câștigat, dacă-i prost – au de pierdut. Asta-i clar că este relația, dar să zici că acest guvern îi dă pe tavă președintelui Dodon al doilea mandat, totodată, spunând că este cel mai prost guvern și catastrofă, eu nu… În capul meu, cum este el așa, nu se leagă logica. Haideți să gândim înainte de a spune că îl face Chicu pe Dodon președinte și cu asta am pus punct.”Europa Liberă: Democrații mai vor funcții, portofolii, remanieri guvernamentale pot fi?Ion Chicu: „Orice coaliție înseamnă și partajare de funcții, deci prima a fost bineînțeles în cabinet, au fost… au luat cinci funcții și sunt bucuros pentru colegii care au venit…”Europa Liberă: De ministru?Ion Chicu: „…au fost și niște agenții acolo, pe parcurs, în funcție de performanța candidaților au loc aceste remanieri, dar în linii mari tot ce a fost de remaniat s-a remaniat.”Europa Liberă: Deci, în timpul apropiat remanieri guvernamentale nu sunt pe ordinea zilei?Ion Chicu: „Nu, nu avem asemenea planuri pe viitor, cel puțin la nivel de cabinet.”