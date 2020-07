Spania: Rata şomajului, la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani

18:30

Milsami a învins-o pe Zimbru cu 1-0, în ultimul meci al etapei a 6-a din Divizia Națională. Singurul gol a fost marcat de Sergiu Nazar, în minutul 17, transmite IPN.„A fost un meci greu pentru noi. După cinci meciuri s-a simțit oboseala”, a declarat antrenorul lui Milsami, Serghei Dubrovin.„Nu am meritat înfrîngerea. Am avut ocazii de a marca, am avut și o posesie mai bună”, a spus tehnici