Năstase continuă campania electorală și la CMC: l-a obstrucționat de câteva ori pe Ion Ceban

Planul de acţiuni privind elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Chișinău a fost votat în Consiliul Municipal Chișinău. Potrivit primarului general Ion Ceban, în cadrul ședinței, unii consilieri au făcut polemici politice și au încercat să blocheze proiectul atât de necesar pentru capitală.Ultimul PUG al orașului a fost elaborat în anul 2007 și nu mai corespunde realității, iar regulamentul în 2008 prevedea reglementări zonale. După ani al rând au fost elaborate schimbări cu privire la destinația anumitor terenuri, prin efectuarea de PUZ-urile sau alte documente permisive.„Vreau să subliniez, serviciile pentru elaborarea documentului sunt oferit gratis ca suport de sponsorizare de către 2 companii din două țări, Rusia și România. Astăzi, la CMC am auzit foarte multe dezbateri politice. Am promis locuitorilor că vom avea un PUG. Nouă greu ne este să scoatem orașul din râpă. Eu înțeleg că există frustrări foarte mari a celor care au vândut orașul pe parcele. Ați intervenit în centrul istoric. Spun asta deschis, am confirmări pentru aceste lucruri. Nu am făcut nicio înțelegere pe sub masă. Data trecută s-a cerut avizul CNA-ului și SIS-ului. Poftim, este avizul acestor două instituții. Noi facem totul transparent”, a declarat Ion Ceban.Costul real de elaborare a PUG-ului ar fi de 17-20 de milioane de lei, bani pe care municipalitatea nu-i are în prezent. Decizia luată va consolida și capacitatea instituției municipale Chișinău Proiect, deoarece se va lucra în comun cu experții celor două țări.