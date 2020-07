(doc) Fără matinee și câte maxim 12 copii în grupă. Au fost aprobate instrucțiunile de redeschidere a grădinițelor

16:15

Concursul MândrIA care an de an se organiza în cadrul evenimentului IA MANIA, anul acesta, le fel ca toate activitățile, s-au reorientat și de asemenea s-a desfășurat online. Designerii au avut însărcinarea de a reinventa „Rochia mamei”, câștigătoarea concursului devenind Natalia Bescorovalinii, cea cu care am discutat despre emoțiile de după participare. Articolul (foto) Rochiile sunt oglinda copilăriei. Natalia Bescorovalinii ne povestește despre concursul „MândrIA”, antitrenduri vestimentare și planuri de viitor apare prima dată în #diez.