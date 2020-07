FMI aloca Republicii Moldova un imprumit de 558 milioane de dolari pentru relansarea economiei

17:30

Despre asigurarile necesare atunci cand pleci in concediu in tara sau in strainatate si riscurile acoperite, cum a schimbat pandemia COVID-19 preferintele clientilor in ceea ce priveste vacantele, si nu numai, se va discuta marti, 28 iulie a.c., in cadrul emisiunii Ora de Risc by XPRIMM.