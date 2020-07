Tamara Chișca-Doneva, desemnată în funcția de vicepreședinte al CSJ. A făcut pare din completul de judecători, care a examinat dosarul Gemenii

13:50

Mai mulți agricultori din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni au ieșit la protest, astăzi, 27 iulie. Aceștia au solicitat ajutor din partea autorităților, în contextul în care sectorul agricol este afectat de secetă. Mai exact, fermierii au cerut guvernului să declare stare excepțională în agricultură și să fie scutiți de plata impozitelor pe durata unui […]