ONU Moldova te invită să-ți faci vocea auzită și să participi la construirea viitorului comun

17:15

În perioada august-septembrie 2020, va avea loc Hackathon-ul Entrepreneurship Tool Hub, organizat de A.O. „Generația Tinerilor”, cu suportul financiar al UE în cadrul programului Eramus + Capacity Building in the field of Youth și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, al Republicii Moldova. Eventimentul are drept scop dezvoltarea aplicațiilor mobile ca instrumente de educare interactivă în domeniul antreprenorial. Articolul Concurs de selectare a 8 mentori pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile dedicate antreprenoriatului apare prima dată în #diez.