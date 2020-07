Peste 900 de femei și fete au dispărut în Peru în timpul lunilor de izolare și nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu ele

17:00

Amplele lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere continuă în mun. Orhei. Aici a fost dată în folosință, după renovare, str. Veronica Micle, lucrările de modernizare continuând pe str. Unirii. În acest an, toate străzile din regiunea centrală a orașului Orhei vor fi renovate, unele dintre care în baza unor tehnologii moderne care se aplică în premieră în localitate. (P) Liderul Partidului „ȘOR”, deputatul Ilan Șor, ales pe circumscripția uninominală nr. 18 Orhei, spune că în acest an, așa cum a promis, toate străzile din zona centrală a localității vor fi complet renovate. Așa cum am promis, toate arterele centrale din […]