Un „culioc” la CSM; „Simbolul corupției” în Moldova, adus în ședință de membrii Platformei DA

Canalul de televiziune american HBO, care a produs seriale de succes precum „Game of Thrones" şi „Chernobyl", se pregăteşte să filmeze un serial în format limitat despre cursa mondială pentru obţinerea unui vaccin împotriva COVID-19, care va fi o adaptare a cărţii „The First Shot", ce încă nu a fost publicată, relatează EFE.