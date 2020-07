Renato Usatîi: Plahotniuc va fi extrădat după revelion

09:10

În zilele călduroase de vară nu există nimic mai bun ca o băutură rece care să te țină în alertă și să te hidrateze. Și indiferent dacă stai întins lângă piscină, te scalzi în apa mării sau încerci să te rehidratezi după o sesiune de jogging, o băutură care nu este doar delicioasă, ci și revigorantă te va ajuta foarte mult. Uneori s-ar putea să dorești altceva în loc de un pahar cu apă simplă. Iată șase rețete de băuturi de vară care potolesc setea și te vor menține sănătos pe tot parcursul sezonului. Aceste băuturi nu sunt numai gustoase. Ele sunt încărcate cu antioxidanți care protejează pielea, cum ar fi vitamina C și licopen, care pot ajuta la creșterea SPF-ului. Rețetele sunt redate în ordinea creșterii dificultății sau a timpului necesar. Apă infuzată cu mentă și lămâie Infuzia de mure, felii de lămâie și mentă este revigorantă și conține foarte puține calorii. Lămâia și murele conțin vitamina C, un antioxidant anti-îmbătrânire care ajută la protejarea pielii de razele ultraviolete ale soarelui. Ingrediente pentru 4 porții 2 lămâi feliate 1 cană mure 1/2 cană frunze proaspete de mentă Umpleți o cană mare cu apă. Adăugați felii de lămâie, mure și câteva frunze de mentă, și lăsați la frigider peste noapte. Adăugați gheață înainte de a servi, dacă doriți. Apă spumoasă infuzată cu rozmarin și grapefruit Această apă cu grapefruit și aromă de rozmarin îți va potoli setea în zilele călduroase de vară. Grapefruit oferă protecție pielii, datorită conținutului de vitamina C, care ajută la eliminarea din organism a radicalilor liberi generați de razele UV ale soarelui care contribuie la îmbătrânirea pielii. Vitamina C are, de asemenea, proprietăți antiinflamatorii, ajutând pielea să se refacă după ce s-a ars la soare și poate contribui la scăderea riscului de cancer de piele. Rozmarinul este, de asemenea, o sursă de antioxidanți, care acționează similar cu vitamina C în eliberarea organismului de radicali liberi nocivi. Ingrediente pentru 4 porții apă minerală 2 grepfrut feliate 4 fire de rozmarin Rosé sangria Această sangrie plină de fructe dulci combină vinul rozé cu lămâi, căpșuni, portocale și mere. Băutura aduce un aport ridicat de vitamina C, care pe lângă faptul că protejează pielea, ajută la menținerea sistemului imunitar puternic. Ingrediente pentru 6 porții 1 sticlă de vin rosé de 0,75 l 1 lămâie, feliată 1 portocală, feliată 1 cană căpșuni, feliate 1 măr, feliat 1 cană de apă minerală Watermelon lime slushie Această băutură rece și răcoritoare, potrivită pentru copii, oferă și protecție solară. Pepenele verde este încărcat cu licopen, un pigment antioxidant care poate juca un rol în protejarea pielii împotriva arsurilor solare. Ingrediente pentru 2 porții 2 căni pepene verde, congelate Sucul și coaja de la 2 lime-uri 1 lingură de nectar de agave sau miere Mocha înghețată În timpul verii, bucurați-vă de o mocha înghețată mai ușoară, care combină cacao bogată în antioxidanți, alături de lapte de migdale și un pic de sirop de arțar pentru dulceață. Ingrediente pentru 2 porții 2 linguri de cacao 1 cană de cafea fierbinte 1 cană lapte de migdale vanilat neîndulcit 2 linguri sirop de arțar 2 linguri frișcă 2 lingurițe de fulgi de ciocolată Limonadă de lime cu busuioc și căpșuni Căpșunile și lime-ul furnizează vitamina C, vitamina antioxidantă importantă, care are multe beneficii pentru piele și joacă un rol important în funcția imunitară. Busuiocul adaugă o aromă intensă băuturii și stimulează antioxidanții antiaging ai băuturii . Ingrediente pentru 8 porții 3⁄4 cană căpșuni, decojite și tocate 1⁄4 cană frunze proaspete de busuioc, tocate 1⁄2 cană nectar de agave sau miere 1⁄2 cană suc proaspăt de lămâie, plus 2 felii de lămâie pentru decor