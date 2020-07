Fost membru CSM: Concursurile organizate de instituție sunt mimate

10:10

Consumatorii din bulevardul Ștefan cel Mare, 12, 62, 64, 124 din capitală vor rămâne marți, 28 iulie, fără la robinet. Apa va fi sistată și pe străzile Varlaam, 58, 63; Columna, 61 și Tighina, 42, 44, 46, transmite IPN. Potrivit SA „Apă-Canal Chișinău”, furnizarea apei va fi întreruptă între orele... The post Sistări de apă în capitală appeared first on Portal de știri.