OMS: Închiderea frontierelor nu e o strategie bună pe termen mediu. Care ar fi soluția

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu nu a trecut, iar la scurt timp după ședința, din 20 iulie 2020, majoritatea parlamentară a închis sesiunea primăvară-vară. Între timp, au urmat adoptarea unor proiecte de legi extrem de toxice. Opnia îi aparține deputatului Platformei DA; Igor Munteanu. „Au trecut exact 7 zile de la Moțiune. ”Cartagena” lui Dodon a rămas, după cum bine știți, în picioare. Aruncarea precipitată a vacanței parlamentare imediat după lunga ședință în plen de luni, 20 iulie, a urmărit adoptarea unor proiecte de legi extrem de toxice, cu mâinuțele lui Eșanu, dar cel mai important, a urmărit să tragă cortina peste legislativ, băgându-și la cutie ”pionii”. În plină pandemie de Covid-19 sună aberant, dar asta-i viața în Republica Moldova, enjoy it! și asta pentru că liderii-păpușari ai coaliției PSRM-PD nu au riscat să mențină Parlamentul la muncă, chiar dacă trompetele lor de propagandă au căutat să prezinte căderea Moțiunii drept o mare victorie. În realitate - viața noastră nu a devenit mai bună după 20 iulie, iar lecțiile Moțiunii trebuie citite corect și nu după cum și-ar dori propagandiștii lui Dodon s-o facem.” a scris deputatul. În context, deputatul Platformei DA, Igor Munteanu a venit cu un șir de precizări și dezmințiri la cele spuse de prim-ministru Chicu, în adresa partidelor de opoziție. „Azi, Prim-Ministru Chicu a avut replici grave în adresa ”criticilor obraznici” (opoziția), după ce ieri, Președintele Dodon a pus la îndoială desfășurarea scrutinului prezidențial la 1 noiembrie. De grija pandemiei, evident, că alte griji, Igor Dodon nu prea are. Tot azi, Ministrul Agriculturii a refuzat să discute cu fermierii ieșiți la protestul de la Căușeni-Ștefan Vodă, din grijă pentru Covid. Între timp, ”binevoitorii” istorici ai Platforma DA își ajută patronii printr-un narativ minciunos, pe care-l vom analzia astăzi pe puncte: 1. Ei spun că, ”puterea s-a consolidat în rezultatul Moțiunii căzute, iar opoziția și-a slăbit condițiile de start pentru campania electorală deoarece accentul public s-a mutat de pe scandalurile cu filmele cu punga cu bani, unde apare Dodon cu Plahotniuc și cu Iaralov, care-i subminau imaginea președinte”. ERONAT. Moțiunea de cenzură nu poate fi limitată doar la ședința de palament din 20 iulie; subiectul Moțiunii a ținut în prim-planul agendei politice din RM timp de câteva luni bune. Referitor la subiectul „sacilor de bani” primiți de Dodon, el nu a fost compromis de opoziție, ci de inacțiunea Procuraturi de a investiga acest subiect. Opoziția trebuia să reacționeze la incompetența și populismul guvernului Dodon condus de ex-consilierul Chicu în procesul de combatere a pandemiei. În rezultat: 1) Moțiunea a fost un exercițiu de radiografiere a activității executivului, din document putând fi decupate mai multe teme de campanie electorală contra actualei puteri politice și 2) a fost un exercițiu de consolidare a opoziției cu toate metehnele și contradicțiile ei. 2. Ei spun, ”opoziția nu s-a condus, sau Platforma DA și cei care au semnat Moțiunea, de grija populației și a situației din țară, cât de faptul cine va controla resursele administrative în timpul campaniei electorale”. FALS. Inițiativa modificărilor la Codul electoral a venit de la guvernare, nu de la opoziție. Acestea au avut drept scop anumite necesități de îmbunătățire a procesului electoral identificate la ultimul scrutin prezidențial (2016), care au provocat îngrijorări în opoziție, dar și la societatea civilă + partenerii de dezvoltare. Opoziția a invocat drept cauză de demitere incompetența guvernării în combaterea pandemiei. Subiectul legat de o posibilă fraudare a alegerilor de către putere a fost pus în discuția publică numai după ce guvernarea a venit cu inițiativa amendării Codului electoral, motiv pentru care deputații PAS au decis să subscrie Moțiunii de cenzură împotriva alarmiștilor din zona ”no deal, no veal”, adică a fripturiștilor - cum le spunea pe timpuri Caragiale - cu agende ascunse. 3. Tot ei ne spun că, ”nu-i matematica importantă, cât calitatea voturilor cu care dai jos guvernul”. MANIPULARE. Fraza reprezintă un silogism utilizat pentru a menține guvernul lui Ion Chicu în picioare, condiționând instalarea unui nou guvern de o ipotetică configurație formată din îngeri, pe care unii îi visează aievea coborând la următoarele alegeri anticipate. În acest fel, se merge intenționat pe o tactică de discreditare a formatului de discuții între grupuri parlamentare, având în rezervă argumentul parlamentului ”nefuncțional”, adică al unui legislativ care nu poate face nici legi, nici negocieri durabile. Cei care ne vorbesc însă despre calitatea voturilor, ar trebui să reducă matematica doar la 26 deputați ai Blocului „ACUM”, pentru că ceilalți 75 de deputați aleși la alegerile din 24 februarie, 2019, au fost, direct sau indirect, conectați la mașinăria lui Plahotniuc. Atât timp cât va exista însă acest Parlament, din punct de vedere tehnic prin nr de voturi, cât și a efectelor politice, fiecare vot va cântări exacct la fel. Nimeni nu ar putea face o separare strictă între calitatea și cantitatea votului parlamentar or, ceea ce fac autorii acestor critici este echivalent cu faimoasele dezbateri din romanul lui J,.Swift ”Gulliver” despre cum se sparge corect oul. Confuzia votului în Parlament și negocierile asupra Moțiunii a arătat clar cine-și propune să marginalizeze actualul legislativ în scopul propriilor interese, de obicei mercantile și lipsite de sinceritate. 4. Mai spun criticii noștri că, ”dintre cei care votează pentru demiterea acestui guvern nu există un potențial lider, care ar fi fost capabil să formeze un executiv mai bun, fiind dependent de voturile de la Pro-M”. În realitate, toate tunurile aruncate pe cei care au adunat la 20.07.2020 cele 47 voturi anti-Dodon caută să argumenteze că nu ar exista alternativa reală actualului guvern fără participarea PSRM. Această ipoteză nu vrea să i-a în calcul, cel puțin trei contra-argumente: 1) orice participare a PSRM la guvernare înseamnă automat intoxicarea guvernului, prin păstrarea șanselor lui I.Dodon de a-șiconserva mandatul; 2) în orice condiții în care PSRM ar fi rămas în ecuație, echipa de miniștri ar fi fost compusă din aceleași personaje, declarat ”tehnocrate”, care ar fi urmat spiritul actualului guvern-catastrofă, tolerând imixiuni în activitățile guvernului din partea Președintelui Igor Dodon și a PSRM-PD, cu interese la vedere; 3) ieșirea din izolarea internațională nu ar fi putut fi adusă în favoarea cetățenilor, ci pentru crearea unui nou camuflaj de către forțele pro-rusești. 5. Cei care și-au vărsat fierea pe Moțiune mai spun că, ”oferta Platformei „DA” nu era viabilă din start, chemând alte forțe să le susțină guvernul, fără a pune întrebări ori i se opune”. Din nou se minte cu nerușinare. Este o practică democratică ca după ce forțele politice își deleagă reprezentanții săi la guvernare, acestea se detașează de implicarea în activitatea executivului. Guvernul funcționează conform statutului său de putere executivă supremă, conform programuluil de guvernare și răspunderii în fața Parlamentului, autoritatea legislativă supremă a țării, în aceste condiții, nici un guvern nu ar trebui să fie dator să prezinte rapoarte la partid, și cu atât mai mult la dejunul lui ”pește împărat” la Președinție. Or, exact acest lucru se întâmplă în acest moment cu prim-ministru Ion Chicu, după cum s-a întâmplat anterior cu prim-ministru Pael Filip, ”dator vândut” liderului său de partid, Vlad Plahotniuc. În cazul în care guvernul se abate de la programul său votat, în conformitate cu alin.(3) al art.98 al Constituției există remediul controlului parlamentar, prin care guvernele sunt taxate. Exact acest mecanism, al Moțiunii de cenzură, a fost exersat de opoziție. 6. În sfârșit, propaganda azurie susține că, ”nu au încredree într-un guvern nou pentru că s-au știut miniștrii lui”. De fapt, acest argument este ridicol și face parte din pretextele lui D.D. (Diacov) de a se opune schimbării guvernului, pe motiv că numele miniștrilor se negociază la pachet. Nu s-a mai auzit în practica politică să fie expusă componența unui nou guvern înainte de căderea celui existent! Acesta se stabilește nominal numai după ce este desemnat un PM cu votul majorității deputaților, iar componența guvernului apare numai după ce cu votul majoritar al deputaților se confirmă sprijinul politic al noului guvern. Până atunci este nevoie de acordul de principiu de susținere a noului executiv de către anumite partide politice din parlament. Este o abordare de genul de „a pune carul înaintea boilor”. Și tot așa. ” a adăugat Igor Munteanu. Aceste clarificări au fost făcute precum declară autorul cu scopul de a opri „valul de falsuri”, acuzații și interpretări eronate asupra motivului Moțiunii de cenzură. „Mi-am permis să aduc câteva clarificări pentru a opri, în măsura posibilităților, valul de falsități, acuzații și interpretări eronate asupra scopului unei Moțiuni de cenzură. Cum spun englezii, the smoking gun question is, ori altfel spus, întrebarea politică centrală este - ”Mai poate fi distrustă Cartagena?” a conschi Igor Munteanu. sursa: paranteze.md