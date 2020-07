Program de cooperare R. Moldova-UE. Când va ajunge prima tranșă a ajutorului financiar

18:30

Valeriu Munteanu, liderul Uniunii Salvați Basarabia, s-a infectat cu noul coronavirus. Într-un mesaj publicat pe Facebook, unionistul a povestit care au fost simptomele ce l-au determinat să-și facă testul, dar a vorbit și despre starea sa de sănătate din prezent. „În ultimii 5 ani nu am fost răcit niciodată, nu am avut febră sau dureri de cap, „fenomene”, care în anumite forme, subit, au apărut la mine în ultimele 72 de ore. De aceea am mers astăzi dimineață să fac testul la Covid-19, care s-a dovedit a fi unul pozitiv, ceea ce înseamnă că am coronavirus. Prima zi cu simptome a fost destul de stranie, de parcă am fost călcat de șenilele unui tanc rusesc, dar acum sunt bine, fără nici un fenomen din prima zi, doar o senzație recurentă de „cosmos”. Soția și copiii nu au avut și nu au niciun simptom al coronavirusului”, a punctat Valeriu Munteanu. Totodată, liderul unionist a anunțat că timp de cel puțin două săptămâni va fi în izolare la domiciliu, „până ne asigurăm că virusul „s-a stins” de tot și nu mai pot contamina pe nimeni” „Am o mare rugăminte către toată lumea, un îndemn pe care l-am avut constant în ultimele 5 luni - conștientizați că există totuși Covid, că este foarte periculos pentru multe categorii de cetățeni, protejați-vă pe cât este posibil, ajutând astfel sistemul nostru medical, care este sub o presiune enormă în această perioadă. Sănătate tuturor...”, a îndemnat Valeriu Munteanu. Precizăm că astăzi în Republica Moldova au fost confirmate 378 cazuri noi de infectare cu COVID-19. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 22 483. Din numărul total al cazurilor raportare astăzi, 29 sunt în rândul lucrătorilor medicali, fiind vorba inclusiv despre patru medici. Potrivit datelor Ministerului Sănătății de la Chișinău, în ultimele 24 de ore, șapte persoane au murit din cauza complicațiilor provocate de infecție, iar bilanțul deceselor a urcat la 726 de cazuri. De asemenea, până în prezent, 15407 persoane s-au vindecat de COVID-19. Articolul Lider unionist de la Chișinău, infectat cu COVID-19: „De parcă am fost călcat de șenilele unui tanc rusesc” apare prima dată în InfoPrut.