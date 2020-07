Tema Zilei cu Vadim Cheptanaru din 27.07.2020. Invitaţii acestei ediţii sunt Ion Perju şi Diana Crudu

20:20

Moda se schimbă de la an la an, nu doar la vestimentaţie, dar inclusiv şi la design interior. Am discutat cu designerul de interior, Ilie Cebaniţa despre ultimele tendinţe din domeniu dar şi care sunt cele mai dese greşeli atunci când facem reparaţie în casă. Post-ul Interviu cu Ilie Cebaniţa, la Telemagazin. Află sfaturi utile despre ultimele tendinţe în designul interior apare prima dată în CANAL 2.