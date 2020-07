Ceban a amenințat pretorii cu demisia, dacă nu vor gestiona lucrurile corect

21:45

Șeful statului a publicat mai multe poze, pe contul său de Instagram, de la Țîpova, unde a mers împreună cu familia. Igor Dodon a scris că au făcut aproape 20 de km pe jos și că mezinul și-a rupt încălțămintea, însă a meritat, deoarece au admirat locuri extraordinare.„Moldova este frumoasă și sunt multe locuri care merita de vizitat.Astăzi am pornit cu familia să descoperim pentru noi locurile pitorești de la Țipova.Călătoria a fost cu mici peripeții, care doar ne-au făcut ziua și mai interesantă. Mezinului i s-a rupt încălțămintea, așa că am fost nevoiți să găsim o soluție improvizată. Un ștergar și banda adezivă, nu e foarte comod, dar poate înlocui temporar încălțămintea. În total am făcut împreună aproape 20 de km pe jos și am admirat locuri extraordinare.Moldova e frumoasa și are viitor!