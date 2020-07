Un ziar în fiecare seară: Sanatateinfo.md

12:00

Discutăm astăzi cu doi parlamentari - democratul Alexandru Jizdan, fost ministru de interne, și deputatul PAS, Mihai Popșoi, vicepreședinte al Parlamentului - despre decizia Interpol de a refuza solicitarea procuraturii moldovene de a-l urmări internațional pe fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, și despre reacția șefului statului, Igor Dodon, care a părut să reclame, în legătură cu decizia Interpolului, o dorință a Statelor Unite ale Americii de a-l proteja pe fostul lider democrat fugar, Vlad Plahotniuc, și de a-l folosi împotriva sa în alegerile prezidențiale moldovene. În emisiunea sa săptămânală pe Youtube „Președintele Răspunde”, difuzată vineri, 24 iulie, Igor Dodon a spus: „Pentru mine este stranie această decizie. Se pare că cineva încearcă să-i țină crâșa (rus: să-l protezeje) geopolitică lui Vlad Plahotniuc. Eu sper că aceștia nu sunt americanii, care i-au acordat, sau încă nu, azil politic, sau el acolo la dânșii e la sohranenie (rus.: сохранение беременности – protecția sarcinii unei gravide) și îl pregătesc pentru alegeri prezidențiale din R. Moldova - pentru că văd că unii deja s-au lansat – pentru a fi utilizat în scopul de a bate în actualul președinte.Toate conservele lui Plahotniuc așa ușor se developează. Eu nu exclud că ceea ce a fost astăzi cu decizia Interpol și, în opinia mea, atitudinea foarte atentă din partea autorităților americane față de acest caz, eu nu exclud că face parte din strategia campaniei prezidențiale pentru toamna anului curent. Pe de o parte, SUA declară că acesta e hoț și îl pun în diferite liste și Pompeo (Secretarul de stat al SAU Make Pompeo) face declarații, iar pe de alta, îl țin binișor, poate a zice ceva despre Dodon la anumită etape. Eu așa calific lucrul acesta. Și atunci totul se înscrie într-o strategie foarte clară, pentru mine cel puțin. Dacă nu era în SUA, Plahotniuc demult era adus acasă. În altă țară care voi spuneți că sunt regimuri totalitare sau cum – nu voi, societatea. De aceea, se pregătesc oamenii de campania electorală. ”Parlamentarul democrat, Alexandru Jizdan, fost ministru de interne, a acceptat să ne împărtășească punctul său de vedere asupra acestei situații:Alexandru Jizdan: „Întâi de toate, Interpol, trebuie să recunoaștem, este o organizație serioasă, unde există acea Comisie de control al file-urilor. Eu cunosc bine cum funcționează această comisie. În această comisie sunt mai mulți membri care examinează minuțios fiecare dosar și fiecare cerere a membrilor Interpolului. Și atunci când sunt destule probe sau întrunește toate cerințele pentru a fi anunțat în căutare, eu știu că persoana este anunțată în căutare internațională, dacă nu, înseamnă că este o decizie pe care Interpolul și-o asumă. Eu nu am dubii față de corectitudinea Interpolului, adică aici este greu de interpretat sau de comentat altceva. În rest, eu consider că justiția trebuie să-și facă treaba. Dacă Interpolul nu-l va anunța în căutare internațională, atunci, probabil, cunoscând locul aflării dlui Plahotniuc, este cazul de discutat cu Statele Unite despre posibila extrădare a acestuia.”Europa Liberă: Dar faptul că există niște confirmări din partea americană că dl Plahotniuc s-ar afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii ar putea constitui motiv din care Interpolul să fi dat o astfel de decizie?Alexandru Jizdan: „Nu, nu. Interpolul nu funcționează așa. Ei nu examinează, de fapt, unde se află persoanele, ei examinează dacă dosarul întrunește toate componentele necesare pe care ei le solicită și sunt foarte atenți ca solicitările asupra persoanelor care vin la Interpol să nu poarte caracter politic. Dacă Interpolul deocamdată a refuzat, înseamnă că ei au găsit un substrat politic și aici trebuie să fim foarte atenți pentru a nu politiza procesele. Iar procuratura sau cei care vor să anunțe în căutare trebuie să prezinte probe incontestabile despre faptul că persoana este urmărită pentru infracțiune și nu pe criterii politice. Interpolul încearcă de a nu fi politizat ca instituție, este a doua organizație internațională ca număr sau ca membri după Organizația Națiunilor Unite.”Europa Liberă: Putem crede că este o decizie definitivă a Interpolului sau această instituție ar putea reveni asupra acestei decizii? Vă întreb, pentru că Procuratura Generală spunea că va întreprinde în continuare eforturi ca să obțină această declarare în urmărire generală a dlui Vlad Plahotniuc.Alexandru Jizdan: „Desigur. Desigur nu există în Interpol instanțe, cum ar fi prima Curtea de Apel sau Curtea Supremă. Nu există așa ceva, de fiecare dată țara de origine care vine cu aceste inițiative poate prezenta ulterior și alte probe, iar Interpolul de fiecare dată este obligat să le examineze. Eu o să repet: cunosc cu certitudine că Interpolul încearcă de a nu face parte din jocurile politice ale oricăror țări, fiindcă nu doar Republica Moldova vine cu solicitări de urmărire a persoanelor care au făcut parte din politicul Republicii Moldova.”Europa Liberă: Legătură pe care o fac unii la Chișinău între faptul că dl Vitalie Pârlog s-ar afla acolo într-o funcție importantă la Interpol și se spune că el, de fapt, l-ar proteja pe dl Plahotniuc. Dvs. cum priviți acest gen de alegație?Alexandru Jizdan: „Dl Pârlog nu decide pe cine să anunțe în căutare și pe cine să nu anunțe. Vă spuneam, Interpolul este o organizație internațională și în această comisie sunt mai mulți membri și eu nu cred sau, mai bine spus, exclud faptul că această comisie poate fi influențată într-un fel sau altul. În Interpol funcționează alte reguli de joc.”Europa Liberă: Dl președinte Igor Dodon a făcut o interpretare cu totul diferită de cea a Dvs. a deciziei Interpol de a nu-l anunța în căutare internațională pe dl Plahotniuc. A spus d-lui că se pare că cineva îl protejează pe dl Plahotniuc, că tare speră că aceștia nu sunt americanii, dar totuși, așa cum i se pare dlui Dodon, totul s-ar face pentru ca dl Plahotniuc să fie folosit de forțe externe împotriva sa în timpul campaniei prezidențiale. Dvs. cum priviți astfel de interpretări?Alexandru Jizdan: „Eu nu aș comenta și aș fi foarte atent atunci când comentez deciziile unor instituții internaționale, precum este Interpol. Sunt pe poziții ferme că noi trebuie să prezentăm de fiecare dată probe incontestabile și să fim foarte atenți atunci când venim cu ele în instituții internaționale. Am toată încrederea că atunci când Republica Moldova va prezenta niște probe în baza unui dosar penal incontestabile pentru toată lumea, Interpolul va primi o decizie de urmărire a oricărei persoane care noi considerăm că trebuie urmărită internațional.”Europa Liberă: Chiar dacă ar putea exista și aceste interpretări politice ale cazului?Alexandru Jizdan: „Interpretarea politică vine din simplul motiv că dl Plahotniuc a fost un om politic și probabil de la distanță lumea mai consideră că el încearcă a influența procesele. Sunt niște criterii subiective, dacă vreți, după mine, dar eu cunoscând procesele pe interior și, cunoscând cum funcționează Interpolul, Europolul, cum funcționează instituțiile de aplicare a legii în Republica Moldova și în străinătate, consider că noi în cazul când am văzut că Interpolul a refuzat anunțarea în căutare internațională, trebuie ca acei care au vrut să-l anunțe în căutare să-și revizuiască dosarul, să înțeleagă și să ceară de la Interpol motivația din care am primit refuzul, să întrebe care ar fi criteriile care trebuie întrunite și apoi să adune probe suplimentare și să meargă a doua oară cu cererea de a-l anunța în căutare.”Europa Liberă: Vă întreb acum ca pe un deputat democrat care face parte din coaliția de guvernare alături de socialiști, astfel de declarații, precum a făcut dl Dodon, credeți că îi pot înrăutăți, îi pot aduce dificultăți în relația sa cu partenerii americani?Alexandru Jizdan: „Eu vă spuneam, noi trebuie să fim foarte atenți când declarăm lucruri care afectează relațiile noastre internaționale. Atunci când cunoști bine sau ai probe despre un lucru sau altul, poți declara astfel de lucruri, dar atâta timp cât vii cu supoziții, ele sub orice formă nu dau bine relațiilor noastre cu partenerii internaționali. Eu cred că uneori lumea își declară poziția subiectivă care nu este legată de poziția oficială a statului. De aceea este greu uneori să comentăm unele declarații de așa gen. Eu v-am spus ce cred eu, în orișice caz.”Europa Liberă: Dar există vreo legătură mai specială între Statele Unite ale Americii și Interpol, adică vreo influență mai specială? Încerc să înțeleg de ce dl Dodon a făcut această legătură între Interpol și Statele Unite.Alexandru Jizdan: „Nu, nu, nu. Nu există cumătrism, dacă vreți un astfel de termen moldovenesc, în Interpol. Interpolul privește lucrurile, de facto, prin prisma probelor și, vă spun, evitând la maximum politizarea proceselor. Ei urmăresc câte surse deschise și prin intermediul organelor de aplicare a legii dacă nu cumva persoanele care se încearcă de a fi anunțate în căutare sunt persecutate politic într-o țară sau alta. Sunt sute, poate mii de cazuri refuzate în Interpol din simplul motiv că se încearcă o persoană sau alta a fi urmărită politic. Nu este singurul caz și nu cred că este ultimul.”***Ce crede despre reacția președintelui la anunțul Interpol opoziția? L-am întrebat pe Mihai Popșoi, deputat PAS, vicepreședinte de legislativ:Mihai Popșoi: „Sunt declarații, în mare parte, electorale. D-lui încearcă să alimenteze antiamericanismul în rândul alegătorilor săi, sperând că asta, într-un fel, îl va ajuta să-și recapete o parte din alegătorii care l-au părăsit, având în vedere toate eșecurile de care a dat dovadă în ultimii ani, inclusiv în domeniul justiției. Or, d-lui uită de faptul că în Statele Unite este un stat de drept, cu un sistem de justiție performant și de care, din păcate, unii escroci și bandiți se folosesc, dar imediat ce va fi o decizie irevocabilă a sistemului de drept american, Plahotniuc va trebui să fie extrădat în Republica Moldova, dacă materialul probatoriu de la procuratură e suficient de bun și suficient de bine pregătit sau, pur și simplu, odată ce i se va refuza în mod irevocabil azilul politic la fel el va trebui să fie extrădat și aici nici nu este nevoie ca Republica Moldova să facă ceva, fiindcă din moment ce el pierde statutul de solicitant de azil politic, el automat trebuie să fie extrădat, pentru că viza lui, de fapt, a fost deja invalidată. De aceea, toate speculațiile și toate încercările de a instiga la antiamericanism nu sunt decât măsuri electorale, mesaje electorale, populiste, pentru că, dacă Dodon se îngrijea ca Republica Moldova să fie măcar a zecea parte de stat de drept care este în SUA, noi n-am fi avut aceste ieșiri din închisori ale bandiților, aceste eliberări din arest a multor oameni, cum e cazul lui Țuțu, al acelor oameni care au omorât tânărul de la „Atrium” și multe, multe alte cazuri care se țin lanț, nemaivorbind de încercările de a prelua controlul asupra CSM-ului care vedem că se întâmplă zilnic și mâine-poimâine Dodon, iată, încearcă să-și promoveze acolo oamenii săi loiali, cum ar fi alde Clima, care a invalidat alegerile din Chișinău. Și acum Dodon se folosește de servilismul acestuia pentru a-și pune un om ca Clima să-i facă mendrele în justiție. Deci, e rușinos ceea ce face Dodon, dar d-lui nu are altă alternativă, el trebuie să formuleze populismul ieftin, antiamericanismul în speranța că asta îi va aduce niște puncte electorale. Un politician responsabil nu face asemenea lucruri, dar se ocupă de independența justiției și curăță justiția, dar nu aduce oameni corupți în funcții importante care să-i apere pe hoții lui Dodon și pe el însuși, pentru că ne aducem aminte ce a spus justiția legat de faimoasa sacoșă.”Europa Liberă: Din perspectiva Dvs., astfel de declarații, precum e cea pe care a făcut-o dl Dodon, sunt de natură să aducă complicații, dificultăți în relațiile Republicii Moldova cu statul american?Mihai Popșoi: „Cu siguranță ele nu ajută la fortificarea parteneriatului între cele două state și nu ajută la consolidarea încrederii, dar asta nu ne miră, pentru că știm că Dodon parazitează pe seama antiamericanismului, pe alocuri pe seama antieuropenismului; s-a certat cu ajutorul lui Chicu cu toți ambasadorii occidentali. Ne aducem aminte cum dau vina că furtul miliardului, iată acum cu impotența justiției și incapacitatea justiției de a face demersurile necesare în furtul miliardului și în recuperarea banilor tot sunt puse cumva pe umerii partenerilor străini. Deci nu este decât o demonstrație a impotenței crase a acestei guvernări și a lui Dodon, și a lui Chicu și încercarea de a transfera responsabilitatea pe altcineva. Este rușinoasă, dar cumva ne-am deprins cu conducători care nu-și asumă niciodată eșecurile, dar încearcă să arate cu degetul spre altcineva.”Europa Liberă: Pentru oamenii care, spune președintele, îl întreabă de ce Statele Unite îl țin pe Vlad Plahotniuc și nu-l extrădează, nu-l dau Republicii Moldova să fie judecat, Dvs. ce răspuns ați avea? Mihai Popșoi: „Păi nu-l ține nimeni, asta-i marea problemă. El stă acolo, el preferă să stea acolo, atât timp cât nu există o decizie finală a instanței de judecată, fie de refuz a azilului politic, fie de extrădare în Republica Moldova în baza solicitării procurorilor. Acest narativ legat cu faptul că cineva îl ține acolo este, de fapt, o manipulare, pentru că, juridic vorbind, evident că nu-l ține nimeni, el preferă să stea acolo, crezând că va putea fenta în continuare sistemul de drept american, dar eu nu cred că-i vor ajunge bani pentru a fenta încă mult timp sistemul american de justiție, pentru că imediat ce va fi o decizie irevocabilă, fie pe speța legată de azil - înțelegem că deja o instanță i-a refuzat azilul, și el se judecă la apel, din câte se pare -, fie pe cealaltă speță legată de solicitarea procurorilor. Dacă solicitarea procurorilor a fost făcută cu adevărat profesionist și acolo este suficient material probatoriu, atunci, în baza acelei solicitări, el la fel poate fi extrădat în Republica Moldova, doar că trezește un pic suspiciuni calitatea materialului probatoriu, având în vedere ceea ce s-a întâmplat la Interpol, pentru că, dacă era suficient material probatoriu, atunci nu ne-am fi trezit, probabil, cu refuzul Interpolului. Și aici iarăși guvernarea în loc să-și asume eșecul, să înțeleagă și să caute greșeala în propriile acțiuni ale justiției, în primul rând, ei încearcă să dea vina pe Interpol, că ar fi controlat de nu știu cine. E o încercare disperată de a masca propria incompetență și propria impotență ale guvernării și ale sistemului de drept Dodon încearcă disperat să-l controleze exact cum o făcea Plahotniuc.”