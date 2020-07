FOTO automobilelor de lux în care agricultorii din sudul țării au venit la protest

10:00

Șeful Guvernului a declarat că seceta a afectat recolta atât a cerealelor din prima grupă, în special grâul, cât și a celor din grupa a doua - porumbul, floarea soarelui.”Aveam speranțe legate de cerealele din grupa a doua, dar din păcate și acestea sunt compromise. Am discutat cum vom aloca și bani suplimentari în afară de aceste 100 de milioane. Vom veni cu informația respectivă suplimentar. Avem această posibilitate de aloca bani suplimentari în funcție de gradul de afecțiune”, a spus premierul. Agricultorii care au avut de suferit în urma calamităților naturale din acest an vor primi în perioada imediat următoare subvenții de la stat. La inițiativa deputaților PSRM, banii for fi utilizați din cele 100 de milioane de lei alocate suplimentar în Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, în urma asumării răspunderii Guvernului în fața Parlamentului, la inițiativa deputaților PSRM.