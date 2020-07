NYT: Experții spun cât de mare este probabilitatea de reinfectare cu COVID

08:10

Richard M.Nixon a fost primul preşedinte american care a fost constrâns să îşi dea demisia. La 27 iulie 1974, Camera Reprezentanţilor a SUA a decis punerea sub acuzare a preşedintelui Nixon în cadrul afacerii Watergate; la 8 august 1974, acesta îşi înaintează demisia. In contextul razboiului din Vietnam, scandalul Watergate se declanseaza in ’72, acelasi […]