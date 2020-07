Doi moldoveni au rămas fără permise de conducere care s-au dovedit a fi false: Unul urma să ajungă în Germania

10:30

Recolta de grâu este mult sub așteptările autorităților, a afirmat Ion Chicu în cadrul unui briefing de presă de luni dimineață. Totodată, sub așteptări sunt recoltele de cereale din grupa întâi și doi, iar agricultorii vor fi sprijiniți financiar de stat, susține premierul. „Am fost țara și regiunea lovită serios de secetă toamna și iarna. […]