Sărbătorile naționale din această vară, marcate diferit. În ce format vor avea loc

In căutarea unei guri de aer proaspăt și veselie de weekend, #neampornit spre Raionul Șoldănești. Am făcut traseul din Chișinău spre Stejarul lui Ștefan cel Mare din Cobîlea. Excursia noastră a meritat și drumul nu chiar bun, și căldura de afară. Stejarul se află în curtea bisericii din sat și este spectaculos! Are 700 ani […]