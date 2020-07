Cel puţin 15 morţi şi zeci de răniţi după ce un autobuz s-a răsturnat într-o prăpastie în Vietnam

08:00

Formaţia Juventus Torino a câştigat, duminică, pentru a noua oară consecutiv titlul în Italia. Echipa torineză s-a impus cu scorul de 2-0, pe teren propriu, în faţa formaţiei Sampdoria Genova, în etapa a XXXVI-a din Serie A. Cu două etape înainte de finalul sezonului, Juventus are 83 de puncte, în timp ce a doua clasată, Inter Milano, are 76 de puncte, astfel că milanezii nu mai pot ajunge pe primul loc. We. Are. #Stron9er. ????????? CAMPIONI D'ITALIA 2019/20 ??️️ #LiveAhead— JuventusFC (#Stron9er ?????????) (@juventusfc) July 26, 2020 La meciul cu Sampdoria, au marcat Cristiano Ronaldo ‘45+7 şi Bernardeschi ’67. În minutul 77, de la Sampdoria a fost eliminat Thorsby. Ronaldo a ratat un penalti în minutul 89. Pentru Juventus este al 36-lea titlu naţional.