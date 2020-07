Ion Chicu: „Dacă restricțiile în sănătate publică nu vor fi respectate, pot fi introduse altele care au fost până la 15 mai”

20:15

Actrița Olivia de Havilland, cunoscută pentru roluri din filme ca „Pe aripile vântului/ Gone With the Wind”, „Aventurile lui Robin Hood/ The Adventures of Robin Hood”, „Moştenitoarea/ The Heiress” şi serialul „Nord şi Sud/ North and South”, a murit la Paris, la vârsta de 104 ani. Articolul Actrița Olivia de Havilland a decedat la vârsta de 104 ani apare prima dată în #diez.